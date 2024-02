Trump képességeinek bírálatával akarják újra helyzetbe hozni a 81 éves Bident

Nem csoda, akad olyan – nyilván nem a republikánusokkal szimpatizáló professzor –, aki szerint sem Trump a legélesebb kés a fiókban.

A felmérések szerint a népszerűségi versenyen Bident némileg megelőző Trumpot is kritizálják kijelentései miatt, például azért, mert republikánus riválisa, Nikki Haley úgy jellemezte, mint akit időnként cserben hagyna a memóriája. Igaz, ami igaz, Trump a New Hampshire-i Concordban tartott nagygyűlésen az állam kulcsfontosságú előválasztása előtt többször is tévesen utalt arra, hogy Nikki Haley volt a felelős a biztonságért az amerikai Capitolium-lázadás idején – nem pedig Nancy Pelosi. És úgy tűnt, hogy összekeverte Bident és Obamát, az elmúlt néhány hónapban az „Obama-adminisztrációt” jelen időben, Obamát pedig „jelenlegi elnökként” emlegette a kampányban.