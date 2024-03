Georg Spöttle: Emmanuel és Ursula belevinne minket az atomháborúba

Igaz honfitársaim sem lustálkodtak, a Bundeswehr vezérkari tisztjei, egy lehallgatott beszélgetésben, arról értekeztek, hogy Taurus típusú német cirkálórakétákkal hogyan lehetne felrobbantani a Krím-félszigetet Oroszországgal összekötő Kercsi-hidat. A GRU lehallgatta a német vezérkart ezt már a német kormány sem tagadja és most nem az a problémájuk, hogy Németországot is berántanák a háborúba egy ilyen akcióval, hanem az, hogy miképpen tudta a GRU lehallgatni őket. Hát ügyesen. Legalább kiderült, hogy a német vezérkar is náci elődjeihez híven szanaszét bombáztatná az országot. Két háborúban ez már sikerült, szóval csináljunk belőle hagyományt. Nem vagyok egy parázós típus, de most jött el a perc, hogy félek az európai vezetőktől, hogy önös érdekeik miatt, politikai korrektségtől hatva vagy csak retardált agyukra hallgatva ránk szabadítják a nukleáris poklot.