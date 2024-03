Különbségek a férfiak és a nők agya között

Minden új információ, amelyet tanulunk, átrendezi az idegsejtek közötti viszonyokat, ezáltal változik az agyunk szerkezete is. Ennek köszönhetően nem csak új dolgokat vagyunk képesek megtanulni, de újratanulni is képesek vagyunk azokat: egy agyvérzés után például, amikor egy agyi terület sérül, éppen a plaszticitásnak köszönhetően tud aztán „visszatérni” az az adott készség – valójában más részek veszik át a korábbi, sérült részek feladatait. Az agy a gyermekkorban a leginkább plasztikus, ahogyan pedig tanítjuk akár aktívan, tudatosan, akár passzívan, mintaadással a nemi szerepeket és nemspecifikus tulajdonságokat gyermekeinknek, ez mind hat arra is, hogyan fejlődik az adott hatások következményeként az agyuk. Ez nemcsak abban jelentkezik, hogy a lányok majd inkább házimunkát végeznek, míg a fiúk fociznak, hanem olyan magatartást nagyban befolyásol vonások kialakulásában is, mint a gondoskodás, a magabiztosság, a türelmesség vagy a kockázatvállalás.

A férfi és női agy között azonban van egy tanulástól független nagy eltérés:

ez pedig az öregedésben jelenik meg és hormonális háttere van a jelenségnek.

Az ösztrogén és a tesztoszteron ugyanis védi a nők idegeit, fokozza azok energiaszintjét, támogatja az immunrendszert és egyszerűen: fiatalon tartják az agyat – az adott hormonok élettartama azonban különbözik. A tesztoszteron mennyisége csökken az életkor előrehaladtával, de teljesen csak nagyon későn tűnik el, az ösztrogén azonban a nők menopauzája alatt eltűnik a szervezetből. A menopauza miatt bekövetkezett hormonális változások pedig aztán jelentős hatással bírnak az agyi működésre, még a szorongás, a depresszió és az Alzheimer-kór esélyeit is növelik, amely utóbbi betegség valószínűleg emiatt is sokkal gyakoribb a nők körében.