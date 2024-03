Menekülnek a nézők az Örkény Színház négyórás, szövegfelmondó előadásáról

Egyetlen oka lehet annak, amiért az Örkény Színház színpadra állíttatta Dosztojevszkij nagy regényét, az pedig a pénz, mégpedig az iskolások vonzása. Ismerjük jól a művet, kifejezetten nehéz olvasmány; az a fajta remekmű, amely kínzó élvezet. Azt is tudjuk jól, hogy iskolai tananyag. Az sem ismeretlen, hogy az irodalomtanárok, amennyiben lehetőségük van rá, megkönnyítve a diákok – vagy éppen önmaguk – dolgát az egész 11.-es évfolyamot beültetik a színházba. A jegy eladva és kifizetve (a 20 százalék kedvezmény ellenére is jól hozhat a színháznak), a mű megismerve – a kecske is jóllakott és a káposzta is megmaradt.