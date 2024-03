Talán még a Jóisten sem akarja elárulni, mikor lesz vége a háborúnak

kevesebb az életerős férfi odahaza.

A sorozások nem álltak le, a katonaköteles korú férfiak jó része bizony a fronton van.

888: A helyi üzemeknek, vállalkozásoknak zavart okoz a munkaerőhiány?

Homoki Szilvia: Persze, hogy gondot okoz, bár arról sem szabad elfeledkezni, hogy egyszerre van jelen a munkahely és a munkáskéz hiánya. A háború előtt volt egy kis cégem, amely falusi turizmussal foglalkozott. Nos, az érdeklődés teljesen megszűnt, lehúzhattam a rolót, hiszen bármilyen szép is Kárpátalja, jelenleg senki sem akar idejönni Magyarországról, az ukránok pedig inkább csak egy-két napra ugranak be átmenetileg egy szállodába, és már mennek is tovább.