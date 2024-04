Alföldi Róbert Istenként látni vélte, amint Magyar Péter férfi napszemüvegben focizott

Az Isteni végjáték kapcsán az érdekelt a legjobban, hogy vajon meg tudta-e őrizni az aktualitását és ha igen, akkor hogyan? David Javerbaum darabját ugyanis 2020-ban, a COVID–19 járvány ideje alatt mutatták be az egykori Május 1. mozi helyén nyílt, Alföldi-féle Átrium Színházban. Már a bemutató előtt aktualitásokra reflektáló mű hírében állt, így közel négy évvel a premier után kíváncsi voltam, hogy 2024 áprilisában mit jelent az Isteni végjáték.

A darab cselekményét kifejezetten a magyarországi viszonyokra szabták – ez a mű szerzőjének, Javerbaum állítólag kérése is volt, hogy az adaptációk során igyekezzenek az alkotók az adott ország jellemzőire faragni az Isteni végjátékot. Ennek értelmében Isten, Alföldi Róbert képében – aki saját magára is Istenként tekint – eljött hozzánk Magyarországra és egy új, frissített Tízparancsolatot tárt a magyarok elé. Üzenetének tolmácsolásában, a darab során segítségére volt Mihály (Varga Ádám) és Gabriel (Ivanics Tamás) arkangyal is.

A színmű formailag leginkább egy stand up comedy-re hasonlított, a főszereplő – Alföldi – mintegy nagyszabású televíziós műsor műsorvezetőjeként vezényelte le az előadást, a két arkangyal pedig a keze alá játszva asszisztált neki a helyzetkomikumok során. A közönség is kiemelt szerephez jutott, több jelenethez a nézőket is bevonták, rendkívül humorosnak szánt pillanatokat okozva ezzel.

Az Isteni végjáték olyan, mint egy flexibilis anyag, amely a környezeti változások hatására rugalmasan módosítja, változtatja alakját. Frissességét úgy őrzi meg, hogy az Alföldi Róbert főszereplésével játszott darab előadásról-előadásra újra gondolja, majd aktualizálja magát.

Reagál különféle társadalmi és politikai kérdésekre is, így az Isteni végjátékban például kiemelt szerepet kapott a Gyermekvédelmi törvény, az Isztambuli Egyezmény és különféle – többségében kormánypárti – politikai szereplők kritikája is. Micsoda bátorság, micsoda frissesség!

Alföldi Istenként például látni vélte a baloldal új figuráját, Magyar Pétert, amint férfi napszemüvegben focizott...

A „mű” ezen kívül vallási kérdések álcáját magánviselő szélsőséges baloldali ideológiát is magába foglalt. Kiemelendő az a jelenet, amikor az újra gondolt Teremtéstörténetet tárták a néző elé, ám az epizód sajátos homoszexuális tartalma miatt Alföldi, arkangyalai segítségével beköttette a közönség soraiban jelenlévő 18 éven aluliak szemét, így szándékozva kifigurázni a szigorú gyermekvédelmi szabályokat.

Igen, jól sejti a Kedves Olvasó, Alföldi szerint Isten egy férfit teremtett Ádám számára, és igen, a két férfi úgy szerette egymást, ahogy csak tudta – így is, úgy is. Ráadásul a Kígyó is a perverz baloldali eszmék áldozatává vált: szexualizálták, szerintük ugyanis, a kígyó, mint olyan, golyók híján nagyon emlékeztet egy bizonyos intim testrészre.

A másfél órás színmű inkább hasonlított egy céges csapatépítő tréningre, mint egy igazi színházi előadására. A háttérben kivetítőre vetített táblázatok és Alföldi előadóként történő megjelenítése egy amerikai típusú önfejlesztő, interaktív coach prezentációra emlékeztetett, ahol azt kellett eldöntenie a résztvevőnek, hogy milyen állatnak gondolja magát.

Ne csodálkozzunk ezen, a provokáció Alföldi Róbert sajátja, így tehát az Isteni végjáték nem más,

mint művészi értéket nélkülöző kormányellenes hergelés. Egy kínos színész szerencsétlenkedéseivel a középpontban.

Egyébként ne csodálkozzunk, ha megannyi baloldali celeb - Nagy Ervin sorozatszínész, a Szomszédokból ismert Epres Attila szinkronszínész, Bródy János, stb. után - Alföldi Róbert is feltűnik hamarosan Magyar Péter körül.

Ha odavezénylik, akkor menni kell.