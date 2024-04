Georg Spöttle: Mit akarnak az oroszok Líbiában?

Már a cári Oroszország is szeretett volna kikötőket a „meleg tengereken”, hiszen geostratégiai és kereskedelmi szempontból ez fontos. A szíriai Tartus után most realizálódhat egy második kikötő kiépítése az Oroszországi Föderáció számára. Jevgenyij Prigozsin halála után Andrei Avenjanov tábornok vette át a Wagner-csoport vezetését és intenziválta kapcsolatait Haftar tábornokkal. Avenjanov tábornok a katonai hírszerzés, a GRU, egyik vezetője volt és fedett bevetéseket vezetett szerte a világon. A Wagner líbiai ága az „Africa Corps” páncélosokkal, helikopterekkel és vadászgépekkel is rendelkezik, hogy uralni tudják a sok ezer négyzetkilométeres sivatagi terepet. Az orosz specialisták segítségével Haftar hatalma szilárd és a Szirte régióból is kiszorította a nemzetközileg elismert kormány katonaságát.

Mind Putyin elnök, mind Haftar jó kapcsolatokat ápolnak Egyiptom elnökével asz-Sziszi tábornokkal így kelet felől biztosítva van Líbia ezen szakadár régiója.