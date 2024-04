Georg Spöttle: Nem minden „magyar, ami fénylik”

Érdekes momentum az is, hogy „magyar péter” direkt húzza a pártalapítást mert akkor már nem fogadhat el külföldi pénzeket és transzparensnek kell lenni a párt finanszírozásának. Most, mint egyesület kaphatja akár a guruló dollárokat is. A „Legyél a Változás” egyesület a II. kerületbe, egy Kelemen László utcai lakásba van bejegyezve, amely a Benedict 2002 Befektetési és Szolgáltató Kft.-é. A cég egy vállalkozó házaspár, B. Barnabás és B. S. Csilla tulajdona, írta a Tűzfal Csoport. B. Barnabás érintett a Dadu Art Kft.-ben is. Ennek az előadó-művészettel foglalkozó cégnek a tulajdonosa pedig Duda Éva koreográfus, Molnár Áron NoÁR házastársa – jegyezte meg a blog. Innen is látható, hogy az amerikai támogatók nem lehetnek messze, hiszen ott van NoÁr mögött a „Democracy and Pluralism” nevű NGO, amely Gulyás Márton „Partizánját” is tízmilliókkal támogatta.

Persze ott voltak a baloldal tüncikéiről is jólismert félnótások, akik politikusainkat akasztófa alatt ábrázoló gúnyrajzokat cipeltek és ment a „monnyon le” na meg a „mocskos Fidesz”, szóval hozták az évek óta ismert formájukat.