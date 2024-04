Kirúgták a szakállas evezősnőt a klubból, mert csapattársa mellét bámulta az öltözőben

A transznemű diák szinte természetes módon lett röplabdában a legjobb, szinte minden mutatóban élen állt, például több védhetetlen ütése volt, mint csapattársainak együttvéve.

A szakállas „leányzó” 400 méteres gátfutásban és súlylökésben is rekordot döntött tavaly május 30-án. 12,54 m-re dobta a súlygolyót, és ez majd két méterrel túlszárnyalta a Massachusetts állami bajnokságának legjobb eredményét.

Természetesen taekwondóban is sorra aratja a sikereket a Saugus Tiger klubban, ahol az edzőteremben készült található fotókon jól látható, hogy már kisfiúként is ott készült, de most már nők ellen versenyez.

Az már szinte magától értetődő, hogy a színpadon is remekel. Tavaly az edzőterem adománygyűjtést szervezett a transznemű sportoló számára, hogy Salzburgban és Bécsben turnézhasson az opera együttesével.