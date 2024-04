LMBTQ tábort támogat a The North Face

A Camp Brave Trails nevű programnak Dél-Kaliforniában és New Yorkban is vannak helyszínei, és többek között a The North Face, valamint a Toms és a Chacos cipőgyártó cégek is támogatják. A The North Face már évek óta szponzorálja a Camp Brave Trails-t. 2021-ben azt nyilatkozta, hogy több mint 70 000 dollárt adományoz a szervezetnek.

A Camp Brave Trails által közzétett videókból kiderül, hogy a programban részt vevő kisgyerekek sminkben és nőnek öltözve lépnek fel.