Üdv Magyar Péter világában, avagy -Peter Lynch at Tatabánya

Nem is kell hőzöngeni vagy kormányellenes szlogeneket kiabálni, egy több száz fős tömeg megjelenése már önmagában fenyegető. Főleg, ha ahogy a tulajdonos állítja, közben ütik az ajtókat és ablakokat. Nem csoda, hogy a vendégek és a személyzet is bepánikolt Magyartól és a lincshangulatot gerjesztő sleppjétől. Rossz belegondolni, ha valaki eldobott volna egy féltéglát, vagy felborított volna egy asztalt. A tömegpszichózis és a rombolás dinamikája eluralkodott volna Pszichopeti hívein. Az sem érdekelte, hogy a tulajdonos nyugodtan, kedvesen elmondta, hogy a telt ház miatt és nem a Tisza párt jelképei miatt nem kaptak helyet a teraszon, sőt még a foglalási naplót is hajlandó lett volna megmutatni. A tömegnek „kávé és cirkusz” kellett, leginkább cirkusz.

Elképesztő, ahogy lenéz és kritizál mindenkit, mindenki hülye csak ő helikopter max. még sorosfióka képviselőjelöltjei is, akik egyelőre bujkálnak a nyilvánosság elől. Nehogy túl sok minden kiderüljön róluk? Például, hogy támogatják a tömeges bevándorlást és a harmadik világháborút.

Ez az ember imád uszítani, balhézni, hergelni az imádóit ez a lételeme és elszólta magát, hogy ő már 2026-ra készül. Lesznek szakértői miniszterei és bevezetik az eurót...

Ez arra utal, hogy a fanatikus szektamókus miniszterelnöki ambíciókat dédelget.

Igaz politikai ígéretei és programja nincsen maximum rombolni, letartóztatni, hatalomra törni (Fegyőr Bandi 2.0): Sosem hittem volna, hogy valaha Gyurcsány Ferencet fogom idézni, de Facebook posztjában nagyon fején találta a szöget: Magyar hozomra dolgozik. Előre akarja a támogatást, hitelre akar vásárolni.

- Előbb szavazzatok rám, aztán majd meglátjátok, hogy mire vagyok képes?

- Hogy mennyire? Sokra! Nagyon sokra!

- Honnan tudhatjátok ezt?

- Hát most mondtam. Tehetséges vagyok. Tehetséggel szolgáltam a NER-t is. Lázár is elégedett volt velem, nyilatkozta is.

- Hogy a végén elárultam őket? Ez igaz. De magasabb érdekből.

- Mi a magasabb érdek? A haza!

- Hogy mi volt korábban a hazával, amikor a NER-t szolgáltam?