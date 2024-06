Az apahiány okozta lelki sebek egész életen át fájhatnak

A korszellemet tekintve sokkal jobb a helyzet, mint akár egy évtizeddel ez előtt: az apák részvétele gyermekeik életében egyre inkább előtérbe került, nő az apás szülések száma, de ezzel együtt az is igaz, hogy

sok gyerek krónikus apahiányban nő fel.

Azok közül, akik együtt is élnek édesapjukkal, sokan még mindig nem tapasztalják azt az érzelmi elérhetőséget, az apának azt a jelenlétét, amire gyerekként szükségük van. Azok a gyerekek, akiknek ilyen módon érzelmileg elérhetetlen vagy éretlen édesapja van, esetleg még fizikai távolság is van köztük, apahiányban nőnek fel – ez az állapot pedig akár egy egész életen át tartó lelki sebeket okozhat.

Azok a gyerekek, akiknek édesapja nem képes biztosítani az apai szeretetet, érzelmileg elérhetetlen, esetleg tekintélyelvű és nem képes egy meleg, biztonságos érzelmi közeget biztosítani gyermeke számára, az könnyen szorongató, bizonytalan légkört teremt, amelyben felnőve gyerekei olyan felnőttekké válhatnak, akik nem bíznak magukban, saját döntéseikben, gátolt az önbizalmuk és sokszor kevésbé vagy éppen túl korai életkortól kezdve önállóak.

Az apa okozta lelki sebek elakadásokat okozhatnak az egészséges önértékelés kialakulása, a saját identitás formálódása, az önállóság és a dominancia-agresszió-autoritás alakulása terén.

Az apaseb a fiúgyermekek esetében a követendő minta hiányát, az integrálhatatlan apaképet is jelentheti, ez a hiány pedig a bennük természetesen jelenlévő agressziót nem tudja „megszelídíteni”, az érzelmi szabályozás terén nem kapnak támogatást, ez sokszor felnőttkorban is jelenlévő agresszív viselkedéshez vezethet. A lányok és fiúk esetében is az apahiány önértékelési problémákhoz vezethet, valamint a párkapcsolatok terén is nagy hangsúlyt kap, mint a párválasztás terén, például az érzelmileg elérhetetlen partnerek választása esetén, mint a párkapcsolati dinamikát tekintve.

Azok a férfiak, akik gyerekként érzelmileg elérhetetlen, éretlen, esetlen bántalmazó apa mellett nőttek fel, felnőtt korukban gyakran küzdenek a „nem vagyok elég” érzésével, valamint jellemzi őket egy folyamatos és kielégíthetetlennek tűnő bizonyítási vágy, amely az apai elismerés hiányából fakad.

Ez a mindennapjaikban sokszor vezet túlteljesítéshez a munkahelyen vagy akár a saját családjuk életében, a sikert azonban nehezükre esik megélni, az elismerés iránti vágy, a dicséret utáni lelki szomjúság, amelyet gyermekként hallaniuk kellett volna, mindennapi nyomasztást okozhat nekik.