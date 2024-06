Georg Spöttle: És már megint a migránsok

Németországban is tombol a multikulti, most éppen egy afgán apa és felesége ölték meg 15 éves lányukat, mert nem tetszett nekik, hogy a lány a modern, európai életstílust szerette volna követni.

A gondos migráns szülők ilyenkor fognak egy kést megölik gyermeküket, majd a csomagtartóban elszállítják szegényt egy folyópartra és ott kidobják. Gyönyörű sztori és sajnos nem az első. Minket pedig azért büntet Brüsszel, mert ebből nem kérünk.

Hát nagyon nem. Az úgynevezett „becsületgyilkosság” nem új keletű és főleg az afgánoknál dívik. Ha egy leánygyermek nem hajlandó itt Európában is az afgán törzsi szokások szerint élni akkor az felér egy halálos ítélettel. A legutóbbi bécsi esetben azért kellett a tini lánynak meghalnia, mert gimnáziumba akart menni és a tanulás volt minden vágya. Miután a szülők ezt nem engedték, a lány maga kérte, hogy állami gondozásba kerüljön nagykorúságáig, mivel a tanulás minden vágya. A 18 éves bátyja és az apja egy késsel vetett véget az álmodozásának. Büszkén mentek a börtönbe, hogy letöltsék a 25 évet.

Persze Franciahonban is megtöltik a napi események a sajtót és a híradókat. Most éppen három kiskorú 12 és 13 év között megerőszakoltak egy tizenhárom éves zsidó kislányt Párizsban. Amint a nyomozati anyagból kiderült a kislány félt a migráns gyermekektől az iskolába ezért el is titkolta vallását. Amint azonban arról tudomást szereztek elhatározták, hogy bosszút állnak rajta.

A kislányt meglesték a parkban, majd mindhárman megerőszakolták, úgymond bosszúból, mivel ők muszlimok, iskolatársuk pedig zsidó.

Tettük után halálosan megfenyegették szegénykét, hogy megölik, ha bárkinek is elmondja. Az áldozat két nap múlva mégis elmondta szüleinek, akik értesítették a rendőrséget. A tetteseket hamar kézre kerítették, ám mivel 14 év alattiak csak javítóintézeti büntetésre számíthatnak. A kihallgatásból kiderült, hogy az egyik elkövető szerelmes volt a lányban egészen addig, amíg nem tudta a vallását.

Az eset is megmutatja, hogy a migránsok áthozzák előítéleteiket, a gyűlöletet és a radikális iszlámot Európába.

Pont azokat az elemeket, amelyek elől állítólagosan menekülnek. Az Iszlám Állam Koraszan Tartomány is hallatott magáról mivel Moszkvában készültek egy nagyobb szabású terrortámadásra, ám a török titkosszolgálat átadta az információt az SZFB-nek. Az ISK egy moszkvai plázában akart vérfürdőt rendezni. Az SZFB kommandósai a napokban végeztek öt ISK taggal, akik 18 éves börtönbüntetésüket töltötték Rosztovban, de túszokat szedtek és meg akartak szökni a büntetés végrehajtási intézetből. A kommandósok három perc leforgása alatt lelőtték a terroristákat és kiszabadították a túszul ejtett börtönőröket.

A német stadionoknál is óriási a készültség, mivel az Iszlám Állam itt is több fenyegető videót és üzenetet küldött a németországi stadionoknak.

Persze a baloldal, a német sajtó és Brüsszel szerint ezek mind álproblémák, bezzeg a magyar szurkolók, na az már komoly veszélyforrás...