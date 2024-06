Hatperces szexjelenettel sokkol a Bridgerton új évada

A hetek óta tartó várakozás után csütörtökön – végre – visszatért a Bridgerton a harmadik évad második felvonásával és a rajongók tanúi lehettek annak, amint a sorozat főszereplői, Penelope Featherington (Nicola Coughlan) és Colin Bridgerton (Luke Newton) egymásra találnak.

A beszámolók szerint még a legelvetemültebb rajongók is a kukoricapehelyükbe fulladtak, amikor a harmadik évad második része reggel 9 órakor megjelent a Netflixen. Aztán alig 15 perccel később a nézők egy hatperces szexjelenettel szembesültek.

Messze ez volt a legerotikusabb pillanat, ami valaha is szerepelt a pikáns kosztümös drámában – ami nem kis teljesítmény, tekintve, hogy a sorozat korábban már mutatott be origiákat és leszbikus hancúrozásokat is.

A látvány állítólag annyira sokkoló volt, hogy még a nézők szeme is megfájdult tőle.

Az említett jelenetben Luke Penelopét vigasztalta, mert a lány összeveszett az édesanyjával az eljegyzés miatt, aztán egyszer csak csókolózni kezdtek és megtörtént, aminek megkellett történnie...

A pikáns jelenet hat percig tartott.

A két főszereplőt játszó színész Nicola és Luke korábban elárulták, hogy annyi szexjelenetet forgattak, hogy a végére már kényelmesen, meztelenül henyéltek együtt két felvétel között.

A Derry Girls sztárja az Entertainment Weeklynek nyilatkozva elárulta, hogy mire számíthatnak a továbbiakban a rajongók:

Az egyik jelenet közben összetörtünk egy bútordarabot. Ez egy kicsit olyan, volt mint egy kaszkadőrmutatvány, amiben azt mondják: »Oké, ezt, ezt és ezt fogjuk csinálni«.”

A Radio Timesnak adott interjújában azt mesélte:

Van egy rész, ahol teljesen meztelenül állok a kamera elé, de ez az én ötletem és az én választásom volt.”

A magabiztossága ellenére a színésznő korábban bevallotta, hogy kezdetben rettegett attól, hogy szexjeleneteket kell forgatnia Luke-kal.

Bár a Bridgerton még mindig hozza a szexfaktort, egy nemrégiben készült tanulmány szerint a közönség az utóbbi években a pikáns sorozatok helyett, inkább a „szexmentes” tartalmakat választja.