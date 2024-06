Joe Biden borzalmas vitateljesítménye után Hollywood is csak hüledezik

Sokan aggódtak a baloldalon az idei első amerikai elnökjelölti tévévita kapcsán Joe Biden jelenlegi elnök szellemi állapota miatt, és jogosan. Az elnök és elődje csütörtök este Atlantában a gazdaságtól a bevándorláson át a külügyekig terjedő témákról vitatkozott. Az állítólagos megfázással küszködő Biden a vita során igencsak zavarodottnak tűnt. Trump viszont a tőle megszokott energiával támadta Bident.

A demokraták a vita láttán azonnal pánikba estek.

Barbra Streisand, John Cusack, Mark Hamil a tévévita során online adtak hangot csalódottságuknak. A hírességek többsége a két moderátoron – Jake Tapper és Dana Bash – vezette le Joe Biden siralmas szereplése által okozott feszültséget.

Miért hagyja a két moderátor, hogy Trump témát váltson? Feltesznek neki egy kérdést, de aztán hagyják, hogy valami mással kapcsolatban tomboljon. Ez nem fair!"

– írta Barbra Streisand.

John Cusack az énekesnővel ellentétben jóval több tweetet posztolt a vita alatt, a műsor egy pontján például azt írta, hogy „ez a vég, szép barátaim”.

A színész ugyanakkor elismerte, hogy „ez a randi katasztrófa volt Biden számára, és valószínűleg a demokraták reményeinek végét jelentette a Fehér Ház megtartására”.

Jeri Ryan, aki a Star Trekben Seven of Nine szerepéről ismert, szintén csatlakozott a kritikus hangokhoz, Streisand hasonlóan ő is a CNN-t használta bokszzsákként.

Nia Long színésznő egyszerűen csak kijelentette:

Ez a vita siralmas."

Mark Hamil, a Star Wats színésze szerint Bidennek „rossz estéje volt”, hozzátette továbbá, hogy ennek ellenére „még mindig sokkal jobb elnök”, mint Trump.

Egy rossz este nem változtat azon a tényen, hogy Joe Biden életünk legsikeresebb törvényhozója"

– vélte.

Nem véletlen a frusztrációjuk, ugyanis Joe Bidennel szemben Donald Trump magabiztosan szerepelt, elnöki teljesítményt mutatott, ami a bizonytalan Biden szereplése mellett még feltűnőbb volt.

Egyértelműen Donald Trump az őszi választás esélyese – és ez most már a demokraták számára is világos.