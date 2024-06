A nyaralás alatt jött ki a betegség? Ez lehet az oka!

A „stressz” fogalma mára már talán mindenki aktív szókincsében megtalálható, de a legtöbbször inkább csak negatív értelemben használják, mint a túlterheltség, a fáradtság vagy az ingerültség állapotleírásaként. A stressz tüneteivel minden ember találkozott már élete folyamán, bár annak megélése és a vele való megbirkózás egyedi lehet. Selye János magyar kutató szerint (1976) a stressz a szervezet nem specifikus válasza bármilyen igénybevételre.

Az „igénybevétel” pedig nem jelent szükségszerűen rosszat: ez lehet egy változás, éppenséggel annak egy tervezett formája is, így például maga a nyaralás, a vele járó rákészüléssel, szervezéssel, utazással, a mindennapi szokásokból való kizökkenéssel mind-mind stresszforrás, amire a szervezetünk stresszválaszt fog adni. A stressz része a mindennapi életünknek is, Selye óta ráadásul azt is tudjuk, hogy a teljesen stresszmentes élet nemcsak elérhetetlen, de rossz is lenne:

egy bizonyos mértékű stressz szükséges ahhoz, hogy képesek legyünk a minket érő káros hatások leküzdésére és a környezetünk változásaihoz való alkalmazkodásra.

A későbbi kutatások óta pedig azt is tudjuk, hogy szoros összefüggés van a stressz-szint változása és az immunrendszerünk állapota között. A krónikus, vagyis hosszan fennálló stressz gátolja a gyulladásokért felelős immunválaszt, de ahogy változás áll be ebben a stressz-szintben, például egy nyaralás során, a gyulladásos folyamatok újra felszínre kerülhetnek, aminek következménye lesz a megbetegedés.

Tehát amíg dolgozunk, ellátjuk a hétköznapok feladatait és végezzük a mindennapi rutint, a stressz szintünk úgymond „készenlétben tartja” a szervezetünket, de amint változik a stressz-szint, készülnénk pihenni, a szervezet is „hátradől” és megjelennek a betegség tünetei.

A kutatások statisztikái azt mutatják, hogy ezek főleg megfázásos tünetek: orrfolyás, fülfájás, láz, esetleg súlyosabb fejfájás jelentkezik ilyenkor.

Fotó: DailyStar

A nyaralási betegség esélyeit növeli, ha az utazás előtt konfliktusos környezetet készül valaki maga mögött hagyni – ez egyébként a nyaralás utáni depresszió esélyét is növeli.