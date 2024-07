Frank Füredi: az utakat lezáró ökobuzgalmárok végre megkapták méltó börtönbüntetésüket

Sokakhoz hasonlóan Mr. Füredi, a Kenti Egyetem emeritus professzora is örömmel nyugtázta, hogy a southwarki Christopher Hehir bíró a legszigorúbb büntetést szabta ki a Just Stop Oil szélsőséges „környezetvédőire”, akik négy napon át akadályozták az M25-ös forgalmát. Roger Hallam egykori biogazdálkodó öt évet kapott, míg – olyan előkelő neveket viselő társai, mint például Cressida Gethin és Lucia Whittaker De Abreu – négy-négy évre kerültek hűvösre. Cressida édesanyja kiborult a lánya elítélése miatt, és arra panaszkodott, hogy lánya nem lesz ott bátyja jövő nyári esküvőjén.

Durván hangzik, de bárcsak súlyosabb büntetést kaptak volna Cressidáék!”

– írja a magyar származású professzor. – „A liberálisok természetesen dühöngenek, és nyílt levélben fordultak a főügyészhez, azonnali találkozót sürgetve az »igazságtalanság« kiküszöbölése érdekében. A levél megfogalmazói a modern kor egyik »legnagyobb igazságtalanságáról« szónokolnak. Több, mint ezer prominens személyiség, művészek, rocksztárok, akadémikusok, ügyvédek adták a nevüket a bizarr dokumentumhoz.”

Mr. Füredi vette magának a fáradtságot és a MailOnline-on megjelent cikkében pellengérre állította a Just Stop Oil aktivistáinak a megbüntetése miatt saját magukat hergelő, képmutató tiltakozókat. A professzor szerint az aligha meglepő, hogy Rowan Williams nevét is ott látni az aláírók között, az egykori canterburyi érsek régi rajongója a baloldali nézeteknek. A magát nyíltan szocialistának valló filmrendező, Adam McKay is tiltakozott. Az Oscar-díjas forgatókönyvíró, rendező korábban három millió fontot adományozott egy Just Stop Oilhoz közel álló alapnak, de ennek ellenére szívesen repül néhány ezer mérföldet 6 millió fontos Los Angeles-i otthona és nyolc hálószobás, 12 hektáros, írországi birtoka között. Talán más hollywoodi sztárhoz hasonlóan ő is szén-dioxid kibocsátási egységeket vásárol, hogy ellensúlyozza saját környezetszennyezését. A színész, humorista, Steve Coogan pedig azért kongatja a vészharangot, mert az emberiség a „valaha volt legnagyobb kihívással néz szembe”, ám arról bölcsen hallgat, hogy egy sor luxus benzinfalója volt, köztük egy 1969-es Aston Martin DBS V8, amelyet néhány éve több mint 150 ezer fontért árverezett el. Eddie Dempsey, az ultrabaloldali RMT közlekedési szakszervezet főtitkár-helyettese vérbeli klímaharcosnak képzeli magát, bár 2015-ben még nem törődött a karbonlábnyomaival, amikor a kelet-ukrajnai Luhanszkba utazott, ahol már javában „munkálkodtak” Vlagyimir Putyin hívei. Dempsey szívesen pózolt Alekszej Mozgovojjal, az ukrán bíróság által terrorszervezetnek minősített, oroszbarát Szellembrigád milícia főnökével.