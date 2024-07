Georg Spöttle: Lemondott az amerikai titkosszolgálat igazgatónője

A „Secret Service vezetője”, Kimberley Cheatle a munkatársainak küldött e-mailben jelentette be lemondását az elnök védelméért felelős ügynökség igazgatói posztjáról. Ezzel vonja le a konzekvenciáit azoknak a vádaknak, amelyek szerint nem védte meg Donald Trump volt elnököt. Egy kampányrendezvényen egy fegyveresnek sikerült 135 méteren belülre kerülnie a színpadhoz, ahol a volt elnök beszélt. Tüzet nyitott, könnyebben megsebesítette Trumpot, és lelőtt egy nyugalmazott tűzoltóparancsnokot. A közönség két másik tagja súlyosan megsérült. A Secret Service testőreit korábban többször is riasztották egy gyanús személy miatt a rendezvényen, ezt szemtanúk is elmondták a sajtó képviselőinek. Többen arról számoltak be, hogy az ügynökök tétováztak és nem adtak hitelt annak az állításnak, hogy egy fegyveres férfi egy létra segítségével felmászott egy pajta tetjére.

Teljes felelősséget vállalok a biztonsági résért”

– írta Cheatle az AP ügynökség szerint.

A közelmúlt eseményeinek fényében nehéz szívvel hoztam meg azt a nehéz döntést, hogy lemondok igazgatói tisztségemről.”

Joe Biden amerikai elnök gyorsan ki akarja jelölni utódját. Cheatle-t a kongresszus tagjai hétfőn egy meghallgatáson élesen bírálták, de eredetileg nem ajánlotta fel lemondását. A titkosszolgálat vezetője arról beszélt, hogy évtizedek óta a legnagyobb kudarcot vallotta ügynöksége egy küldetésben. A hivatalnok nem önszántából mondott le, hanem a politikai nyomás hatására. Mindkét párt politikusai sürgették Cheatlet, hogy vállalja a felelősséget a kudarcért. Hétfő reggel még azt mondta a sajtónak, hogy nem mond le, mivel szeretné végig vinni a nyomozást a merénylet ügyében. Közép-európai idő szerint 16.37 h-kor viszont bejelentette, hogy lemond az igazgató posztról.

A merénylet óta mind a „Secret Service”, mind a rendőrség és a Sheriff-hivatal megduplázták készültségüket a kampányrendezvényeken.

Mindeközben felreppent egy érdekes teória, miszerint bizonyos üzleti körök tudhattak a merénylet tervéről:

2024. július 12-én az Austin Private Wealth LLC, a Soros György nevéhez fűződő Vanguardhoz és a BlackRockhoz kötődő társaság jelentős short pozíciót helyezett el a Donald Trump Truth Social platformjához kapcsolódó DJT részvények 12 millió darabjára, valamint 34 millió részvényre. Ez a lépés mindössze egy nappal a Trump elleni merénylet előtt történt. Ezeknek a shortoknak az időzítése és mérete felkeltette a gyanút, illetve olyan spekulációnak adott teret, hogy a cég előzetesen tudhatott a merényletről. A helyzet széleskörű találgatásokat váltott ki, és vizsgálatot igényel – írta a Tűzfalcsoport.