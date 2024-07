Georg Spöttle: Nő a nyomás Bidenen – és most még a Covidot is elkapta

Nem mennek jól a dolgok Joe Biden számára: Most már neves amerikai demokraták is egyre inkább kételkednek abban, hogy a 81 éves elnök újra indul-e. Mától úgyis szünetet tart a választási kampányban. Bidennek Covid–19 fertőzése van. Joe Biden pártján belül küzd, hogy megmentse elnökjelöltségét. Most pedig az egészsége is megnehezíti a dolgát. A 81 éves politikusnak pozitív lett a Covid–19 tesztje. Ahelyett, hogy a nagyszínpadon kampányolna, most otthon, Delaware-ben kell elszigetelő. Bidennek állítólag enyhe tünetei vannak. Előrehaladott kora miatt viszont a rizikócsoportba tartozik.

Vágólapra másolva!

Az őt a Fehér Ház vezetői posztjára való újbóli jelölését övező párton belüli vita azonban legalább annyira veszélyes Bidenre nézve, mint a betegség. Bár a republikánus Donald Trump elleni merénylet után rövid időre háttérbe szorult, most azonban ismét erősödött, legalább is az amerikai liberális lapok és TV-csatornák szerint. Nancy Pelosi, volt házelnök, komoly politikai nyomást gyakorol Bidenre. A CNN beszámolója szerint Nancy Pelosi közölte Biden amerikai elnökkel, hogy a felmérések szerint nem nyerhet Trump ellen. Biden tönkreteheti a demokraták esélyeit arra, hogy visszaszerezzék az irányítást a képviselőházban. A jelentés szerint azonban állítólag nem kérte kifejezetten arra Bident, hogy szabaddá tegye az utat egy másik jelölt számára. Ergo nem szólította fel a visszalépésre. A képviselőház prominens demokrata képviselője, Adam Schiff is felszólalt. Schiff, aki a szenátusi posztért indul, azt mondta, komoly aggályai vannak azzal kapcsolatban, hogy Biden le tudja-e győzni a republikánus elnökjelöltet, Trumpot novemberben. Szerinte Biden sikereket tud felmutatni, de itt az ideje, hogy most valaki másnak szabaddá tegyék az utat. Egyszerűen túl nagy a tét” – figyelmeztetett a Los Angeles Timesnak adott nyilatkozatában. Schiff Pelosi bizalmasa. Mindkettőjüknek a legnépesebb államban, Kaliforniában van választókerülete. Az újraválasztás veszélybe került és Joe Biden kitartása a jelölése mellett, a legmagasabb szinten is aggodalomra ad okot. Chuck Schumer, a szenátus többségi vezetője és Hakeem Jeffries, a képviselőház kisebbségi vezetője a múlt héten külön-külön tárgyaltak Bidennel, és figyelmeztették, hogy ha továbbra is kitart a jelölése mellett, akkor a demokraták elveszíthetik az ellenőrzést a kongresszus mindkét háza felett. Erről a Washington Post és az ABC News számolt be névtelen forrásokra hivatkozva. A jelentésekre reagálva Schumer irodája közölte, hogy a szenátor közvetítette képviselőcsoportja véleményét Biden felé. Tény azonban, hogy az elnökség mellett a novemberi választásokon számos parlamenti hely is veszélybe kerülhet. A teljes képviselőházat újraválasztják, és a szenátusi helyek egyharmadát is meg kell választani. A demokraták attól tartanak, hogy a republikánusok a választások után a Kongresszus mindkét kamaráját és a Fehér Házat is ellenőrzésük alá vonhatják. Több képviselő attól tart, hogy Biden támogatásának hiánya a posztjukba is kerülhet.

Fotó: AFP / AFP or licensors/(FILES) US President Joe Biden and former US President and Republican presidential candidate Donald Trump participate in the first presidential debate of the 2024 elections at CNN's studios in Atlanta, Georgia, on June 27, 2024. Joe Biden on July 15, 2024 pledged to meet Donald Trump for another presidential debate in September, after he was heavily criticized for his performance in their previous encounter last month. (Photo by CHRISTIAN MONTERROSA / AFP) A Trumppal folytatott első televíziós vitában nyújtott katasztrofális teljesítménye óta a Demokrata Pártban egyre nagyobb vitát folytatnak arról, hogy Biden mentálisan és fizikailag alkalmas-e arra, hogy a következő elnökjelölt legyen. Mintegy 20 demokrata kongresszusi képviselő és egy szenátor most Biden visszalépését követeli – miközben az elnök kitart amellett, hogy ő a legjobb jelölt. Biden még nem hivatalos jelölt. Őt az augusztusi pártkongresszuson fogják jelölni. A Demokrata Párt azonban szerdán bejelentette, hogy online szavazással kívánja felgyorsítani a jelölési folyamatot. Erre augusztus első hetében kerülhet sor, tehát még a Demokrata Párt augusztus 19-én Chicagóban kezdődő konferenciája előtt. A pártvezetés terve nemtetszést váltott ki Biden újbóli jelöltségének kritikusaiból. Az a tény, hogy a jelöltségét övező vita rövid szünet után most újra felerősödött, rosszkor érte Bident. A 81 éves, otthonában, Delaware-ben karanténban lévő politikus koronavírusos tünetektől szenved, és nem tud „visszatámadni” kritikusai ellen. Nemrég Las Vegasba utazott, hogy szavazatokat gyűjtsön, különösen a spanyolajkú lakosság körében. A latin-amerikai munkásokat képviselő szakszervezet előtt tervezett beszédét lemondták. Bidennek orrfolyása, száraz köhögése és általános rossz közérzete van – magyarázta Kevin O'Connor orvos. Szóvivője szerint a Paxlovid nevű koronavírus elleni gyógyszert kapja. Nem sokkal a fertőzés ismertté válása előtt Biden egy interjúban azt mondta, hogy kiszáll a Fehér Házért folytatott versenyből, ha súlyosan megbetegszik. Egyre több demokrata politikus véli úgy, hogy Michel Obamát, a volt elnök feleségét kellett volna indítani, vele megnyerhették volna a választást. Némelyek úgy vélik még most sem lenne késő ez a csere.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!