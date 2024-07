Ismét illegális bevándorló gyilkolhatott az Egyesült Államokban

Joshua Aviala-Bonifacio, egy 19 éves hondurasi illegális bevándorló egyike annak a három személynek, akiket a New Orleans-i francia negyedben, Kristie Thibodeaux idegenvezető június 30-i meggyilkolásával vádolnak.

Joshua Aviala-Bonifaciót gyilkossággal és fegyveres rablás kísérletével vádolják. Őt most 1,1 millió dolláros óvadék ellenében tartják fogva, akárcsak társait, a 17 éves Jerben Albarecet és a 15 éves Kevin Nunezt.

A Bevándorlási és Vámhivatal (ICE) megerősítette, hogy Aviala-Bonifacio illegálisan lépett be az Egyesült Államokba. A venezuelai állampolgárnak többször is volt kapcsolata a bűnüldöző szervekkel, mielőtt a gyanú szerint részt vett Thibodeaux meggyilkolásában. A határőrség 2019 májusában engedte be Aviala-Bonifaciót az országba. 2023 októberében és 2024 februárjában is letartóztatták.

Kevin Nunez, a Thibodeaux megölésével vádolt férfi ellen a lövöldözés idején elfogatóparancs volt érvényben, és egy kikapcsolt állapotban lévő bokamonitort viselt. A mindössze 15 éves Nunezt korábban a fiatalkorúak bírósága hétrendbeli súlyos testi sértés, kézifegyver illegális birtoklása és családon belüli erőszakos cselekmény miatt találta bűnösnek.

Mára már mindennapossá vált a migránsbűnözés az Egyesült Államokban.

Mint ahogy arról mi is beszámoltunk: az év elején Texasban a 12 éves Jocelyn Nungarayt Venezuelából származó illegális bevándorlók, a 21 éves Johan Jose Rangel Martinezt és a 26 éves Franklin Jose Pena Ramos gyilkolta meg, akik a Biden-kormány idején léptek be az Egyesült Államokba.

2024. február 22-én Laken Rileyt, egy georgiai ápolóhallgatót ölt meg egy 26 éves venezuelai illegális bevándorló, Jose Ibarra.

Joe Biden elnök alatt több mint 10 millió ember lépte át a határt, és a 2021-es beiktatása óta becslések szerint 1,7 millió illegális bevándorló szökését regisztrálták. A Trump-kormányzat alatt 2018-ban, 2019-ben és 2020-ban összesen 415 ezer átkelést regisztráltak.