Kiszivárgott a Sárkányok Háza fináléja

A 2. évad fináléjából – amely Magyarországon augusztus 5-én kerül fel a streaming szolgáltató oldalára – kedd este több jelenet is kiszivárgott a TikTok-ra. Az egyik TikTok-fiók 14 videót és nagyjából 30 percnyi felvételt tett közzé a még le nem vetített részből. Nagyjából három órával a videók közzététele után a TikTok-fiókot letiltották, de a videók felkerültek az X-re és a Redditre.

Ugyanez történt a „Sárkányok háza” 1. évadának fináléjával. Azt két nappal a 2022. októberi adás előtt szivárogtatták ki az internetre. A HBO akkori közlése szerint egy európai, közel-keleti vagy afrikai forgalmazópartner hibázhatott. A Variety megkereste az HBO-t és a TikTokot, hogy kommentálja a 2. évad fináléjának kiszivárgását, de még egyikük sem válaszolt.

2019-ben a „Trónok harca” utolsó, 8. évadának több epizódja is megjelent illegális oldalakon, sőt, még olyan legális platformokon is, mint a DirecTV Now és az Amazon Prime Video német platformja, amelyek a tervezett adás előtt közzétették az epizódokat.

A franchise fanatikus rajongóit kiszolgáló számos nemzetközi forgalmazó partner miatt szinte lehetetlennek bizonyult, hogy akár a Trónok harca, akár a Sárkányok háza teljes évadát a tervezettnél hamarabb eladják. Az HBO úgy próbálta megakadályozni a 2. évad fináléjának kalózkodását, hogy nem küldött a vetítésre újságírókat, de sajnos az epizód így is kiszivárgott.