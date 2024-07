A szex az élet része - az idősebb életé is!

Szexuális egészség, az általános egészség része – az általános egészség megóvása, a testi-mentális egészség karbantartása az első lépés lenne ahhoz, hogy a szexuális egészségért is tehessen az egyén. Az időskori szexualitás és az egészség kapcsolata fordítva is figyelemre méltó: számos előnye van ugyanis annak, ha valaki idősebb korában is havi, esetleg heti rendszerességgel él nemi életet.

A szexuális együttlét során felszabaduló hormonok nemcsak az egyének pszichés jóllétére, hangulatára gyakorolnak pozitív hatást, hanem a párkapcsolatot is támogatják, a kötődés erősítése révén.

Az életkorral, különböző életciklusok váltásával bio-pszicho-szociálos lényünk egésze változik, a személyiség érik, ennek a folyamatnak pedig része a szexualitás változása is az egyén életében – a szexualitás fluid természete ezt is jelenti. Az, hogy az egyén kapcsolata a szexualitással változik, ennek a természetes folyamatnak a része, a folyamaton belül pedig teljesen természetes a hullámzás megélése.

A kor előrehaladtával a test változása is jár, az egyén testével való kapcsolata pedig meghatározó lehet a szexuális együttlétek során megélt szorongással, ezen keresztül pedig a teljesítménnyel is. Ugyanez igaz a normatív krízisek, például gyermekszületés utáni testi változásokra a nők esetében vagy férfiak, nők körében is a különböző betegségek, sérülések utáni időszakokra.

Az idősebb korban is aktív szexuális élet előnyei pedig megkérdőjelezhetetlenek:

Több kutatás eredménye mutatott rá, hogy a rendszeres, érzelmileg és szexuálisan is kielégítőnek ítélt együttlétek pozitív hatást gyakorolnak az emlékezési képességekre és a szellemi frissességre.

A szex az élet része, de az idősebb élet része is, bármennyire is tabu ez a téma. Az ember szexuális lény és ez nem szűnik meg az életkor előrehaladtával, még akkor sem, ha a szexualitás ábrázolása bármilyen bodypositivity mozgalom ellenére is még mindig inkább a szép, fiatal testekkel történik. A test hanyatlása az öregedés része, a változással együtt azonban nem kell, hogy a szex, mint örömforrás is eltűnjön az egyén életéből. A testtel való kapcsolat, a változások megélése, meggyászolása, az ilyen értelemben "új testtel" való önelfogadáson, önszereteten alapuló kapcsolat azonban kulcs az önfeledt és kielégítő szexualitás megtartásához és megéléséhez.