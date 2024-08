A breaktánc-tudományok ausztrál doktora legyőzheti a négyszeres olimpiai bajnok Léon Marchand-t - a világhálón

Nem csoda, hogy hazájában és szerte a világon nekiesett az internet népe, a kibertérben még a keresztvizet is leszedték róla. Mondván, szégyent hozott Ausztráliára, érdemtelenül jutott ki Párizsba. Félszáz ezren pedig petíciót kezdeményetek annak érdekében, hogy felelősségre vonják Raygunt és Anna Mearest, a párizsi ausztrál olimpiai küldöttség vezetőjét. Azaz, az ébredő Ausztrália és a politikai korrektség élharcosai védelmükbe vették a majd 37 éves táncost, aki egyébként tizen-, huszonéves táncosokkal lépett pódiumra. Dr. Rachael Gunn egyébként a sydney-i Macquarie Egyetemen szerzett a breaktánc kultúrájából doktori fokozatot, és – állítólag – több, mint egy évtizede versenyez. Nos, ez nem nagyon látszott produkcióján.

Ennek ellenére sokan a breaktánc reformereként emlegetik, a verseny főbírája szerint az egyetemi tanárnő csupán megpróbált eredeti lenni. A breakdance szövetség pedig az internetes kritikacumani nyomán mentálhigiénés támogatást ajánlott fel neki.

A break az eredetiségről szól, és arról, hogy valami újat tegyünk az asztalra, és képviseljünk az országot, régiót”

– vette védelmébe a kengurutáncost Martin Gilian, a játékok vezető bírája. „– Raygunt a környezete ihlette meg, ebben az esetben egy kenguru. Öt versenykritériumunknak meg is felelt, csak az ő szintje nem volt olyan magas, mint a többieké.”

Maga az érintett fél, sem rejtette véka alá, hogy vetélytársai sokkal jobbak voltak nála:

Soha sem tudom majd megverni ezeket a lányokat. Amit én hozok a színpadra, az a kreativitás”

– nyilatkozta Raygun. Bár ezen az alapon egy szinkronúszó a víz és a ritmus ellen vívott látványos, de hiábavaló küzdelmét is fel lehetne értékelni.

Az Ausztrál Olimpiai Bizottság és a miniszterelnök is ringbe szállt Raygun mellett. Anthony Albanese szerint a tanárnő az országát képviselte, és ennek örülni kell. Kollégája, szomszédos Új-Zéland kormányfője elárulta, hogy hazájában sok rajongója van Raygunnak. Christopher Luxon kijelentette, hogy a legendás krokodilvadász, Steve Irwin után most a breaktáncost adta Ausztrália a világnak. Több más popcsillag mellett a DJ és producer, Fatboy Slim is a mémgyárosok kedvencévé lett táncos védelmére kelt, és dicsérte erőfeszítéseit.