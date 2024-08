G. Fodor Gábor: Vigyázó szemetek Párizsra vessétek!

Most az egész világ Párizsra figyel. A figyelem indokolt: olimpia van, ami egy globális esemény, az egész világ érdekelt benne, mindenki áhítozik a sikerre, az elismerésre, a győzelemre, a büszkeségre.

De valami más is történik. Előre látjuk a sorsunkat, látjuk, hogy mi fog történni, ha nem fogjuk tudni megvédeni magunkat, a kultúránkat, a civilizációnkat, a közösen osztott életformánkat.

Párizs ugyanis a softpolitikai küzdelemről szól, arról a kérdésről, hogy mi az élet megélt módja, mi a normális és az abnormális.

Párizs paradox.

Míg a korábbi olimpiák arról szóltak (különösen a megnyitó ünnepségek), hogy rácsodálkoztunk a világra, hogy mennyiféle módon lehet öltözködni, megjelenni, örülni, szomorkodni, győzni és veszteni - mindenki a maga módján, ahogy azt a világ népeinek pluralitása és természetes különbözősége mutatja fel és ez normális, ami természetszerűleg toleranciára és elfogadásra ösztönzött minket a világ sokféleségével szemben, addig Párizs valami merőben másra mutat:

arra, hogy hogyan veri szét önmagát a mi, saját nyugati kultúránk, mert már nem tud egyetértést felmutatni a legalapvetőbb kérdésekben sem (például mi a nő és mi a férfi), ez pedig abnormális, ami meg nem toleranciára és elfogadásra, hanem ellenséges érzületre és elutasításra ösztönöz, tovább mélyítve a nyugati kultúrán egyébként is már meglévő repedéseket és töréseket.

Paradox az is, hogy a nyugati kultúrán kívüli világ (Algéria, Tajvan) készteti állásfoglalásra kultúránkat, mint ahogy az is, hogy míg az emberek, a többség a józan ész talaján állva felháborodással reagál a provokációra, addig az elit, a hivatalos világ (NOB), és a provokációt támogató kisebbség azt állítja, hogy nincs itt semmi látnivaló, ez a dolgok természetes rendje. Mint ahogy az is a dolgok természetes rendje, hogy a szörnyülködés („úristen, mi folyik az olimpián”) és az áldozatiság póza („nekünk igazunk van a nagy kérdésekben, de hatalmas túlerővel állunk szemben”) veszít, míg az algír és a tajvani sportoló meg nyerni fog, és nincs lehetőség a fellebbezésre. Úgy látszik ugyanis, hogy a győzelem nem függ össze a többségi állásponttal.