Georg Spöttle: Ahmat Specnaz, avagy egy napom a csecsen kommandósokkal

A taktikai házakban a túszszabadítást és a terroristák felszámolását gyakorolják. Az épületek belső falai vastag papírból vannak, amelyek keretekben, zsanérok segítségével mozgathatóak. Így az épület belseje minden egyes gyakorlatkor megváltozik. A kommandósoknak mindig új alaprajzzal kell szembesülniük. A másodperc töredéke alatt el kell dönteni, hogy melyik bábú a túsz és melyik a terrorista. Itt még persze lehet hibázni a való életben az viszont fatális következménnyel jár. A legmagasabb épület 5 emeletes. Minden oldala más, van téglafal, van beton, műmárvány és üvegportálok, mint egy irodaháznál.

Ez azt a célt szolgálja, hogy a kommandósok, miután egy helikopter letette őket a tetőre, kötélen ereszkednek le az épület falain és közben megtapasztalják, hogy melyik faltípushoz melyik mászási technika a legalkalmasabb.

A zárak nyitására is komoly hangsúlyt fektetnek. Megtanítják, hogy mikor használjanak faltörő kalapácsot, pajszert vagy mikor érdemes a speciális zártörő lövedéket, esetleg robbanóanyagot bevetni. Elmaradhatatlan az egészségügyi képzés is, hogyan kell különböző harctéri sérüléseket ellátni, vagy újraéleszteni. Az akadémiára nemcsak csecsenek járnak, hanem oroszok is az ország minden részéből. Ez hozzájárult ahhoz, hogy Groznij lélekszáma folyamatosan emelkedik. Sok katona hozza a családját is. Vannak orosz családok, akik a gyermekeik miatt költöztek Groznijba. „Itt nincs drog, nincs alkohol, jók az iskolák és a kicsik normális környezetben nőnek fel.” Ez valóban így van. Sem a boltokban, sem az éttermekben nem kapható alkohol. Viszont több egyetem és főiskola is van a városban, így a fiatalok nem vándorolnak el. A rengeteg toronydaru és az építkezések látványtervei azt mutatják, hogy Csecsenföld fővárosa folyamatosan fejlődik.