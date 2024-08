Védett homokdűnéket rongálhatott meg Katy Perry a legújabb videoklipjében

Ibiza azt állítja, hogy Katy Perry és produkciós csapata nem rendelkezett megfelelő engedélyekkel ahhoz, hogy a klipjét a spanyol szigeteken forgassák – olvasható a TheWrap beszámolójában.

A helyi filmügyi osztály, Ibiza mezőgazdasági minisztériuma közleményben azt nyilatkozta, hogy „az eset a környezet megsértése miatt bűncselekmény”, hozzátette továbbá, hogy ugyanakkor ez nem „környezet elleni bűncselekmény”, mivel „a fényképes riportok vagy videók forgatása a megfelelő engedélyekkel engedélyezett”.

A produkciós cég egyetlen esetben sem kért engedélyt a minisztériumtól a forgatás elvégzésére, ezért előzetes vizsgálati intézkedéseket kezdeményeztek”

– tette hozzá a tárca.

A klipben Perry látható, amint barátaival bulizik a tengerparton a homokdűnék és sziklák tetején Ibiza és Formentera szigete körül.

Az ibizai hatóságokat az aggasztja a legjobban, hogy a forgatás állítólag a S'Espalmador dűnék egy lezárt területén zajlott – számolt be a TheWrap.

Ezek a lezárt dűnék, amelyek a Ses Salines Természeti Park részét képezik, állítólag a szigetek „nagy ökológiai értéke” miatt védett terület.

A sziget ráadásul lakatlan, és csak magánhajóval lehet megközelíteni – számolt be a Daily Beast.

Ibiza kormánya most vizsgálja, hogy történt-e bármilyen kár a homokdűnék területén.

A popénekesnő egy hónappal ezelőtt azért kerül be a hírekbe, mert többen kritizálták erősen szexualizált és feminista „Woman's World” címet viselő dala miatt.

Katy Perryt olyan sokan gúnyolták új kislemeze miatt, hogy végül a közösségi médiában azt állította, hogy a dal valójában „szatíra”.

Azért is bírálták sokan az énekesnőt, mert a számon Dr. Luke-kal (valódi nevén Lukasz Sebastian Gottwalddal) dolgozott együtt, akit korábban szexuális zaklatással és visszaéléssel vádolt meg a popsztár, Kesha. Gottwaldot azonban hivatalosan soha nem vádolták meg semmilyen bűncselekménnyel sem, sőt, később még ő beperelte Keshát rágalmazásért. A kritikusok sem rajongtak az új kislemezért, a Vulture szerint „a leghitványabb újrafeldolgozás”. A The Cut kritikusa szerint a „Woman's World” „felejthető” és „borzasztó”, míg a The Guardian szintén „elavultnak” nevezte.