Georg Spöttle: Véres hétvége Solingenben

A rendőrség példásan végezte a munkáját. A tetthelytől 200 méterre megtalált késről a nyomkereső kutya szagminta alapján elvezette a kommandósokat egy menekültotthonig. Ott első körben őrizetbe vettek egy 15 éves tádzsik tinédzsert, akiről feltételezték, hogy valami információja van a tettes kilétéről. Mivel nem tudták számíthatnak-e ellenállásra a rendőrök berobbantották egy lakás ajtaját majd irritációs gránátot vetettek be, ami sokkhatást okoz és másodpercekre megbénítja a bent tartózkodókat.

Nem kellett sokat várni a tettes kézre kerítésével sem. A szinte hermetikusan lezárt utcákat szisztematikusan fésülték át a rendőrök. Egy ház belső udvarán elrejtőzve megtalálták a szír férfit, aki azonnal beismerte, hogy ő a késelő és ellenállás nélkül megadta magát. Már a tett elkövetésekor sejteni lehetett, hogy iszlamista terrortámadásról van szó, mivel több szemtanú elmondta, hogy a férfi „Allahu Akbar” (Allah a legnagyobb) kiáltások kíséretében szúrta nyakon áldozatait. Németül is fenyegetőzött „itt mindenkit leszúrok” üvöltött egy szemtanú arcába, aki szerencsére sérülés nélkül megúszta mert villámgyorsan megfordult és elrohant.

Az elkövető a 26 éves szír Issza H. a nyomozóknak, hogy a Gázai-övezetben legyilkolt muszlimokért akart bosszút állni keresztényeken. Az Iszlám Állam (IS) terrorszervezet azonnal magára vállalta a merényletet.

Kommunikációs csatornájukon, az al Amaq-on a gyilkos migránst testvérüknek nevezték, aki az igaz hit védelmében cselekedett, sőt közzé tettek egy videót is, amelyen kendővel elfedett arccal, kezében karddal állítólag Issza H. látható. A nyomozók most vizsgálják, hogy valóban volt-e kapcsolata az IS-hez, mivel a terrorszervezet a múltban már felvállalt olyan cselekedeteket is, amelyekhez valójában semmi közük nem volt. Nyilván a férfi mobiltelefonja és más adathordozók pl., laptop adhatnak arról további információt, hogy kivel kommunikált.

A rendőrség és a titkosszolgálatok nem rendelkeztek róla terhelő adattal, hogy radikális személyekkel vagy csoportokkal lenne kapcsolatban. Issza H.-t már egy éve vissza akarták toloncolni Bulgáriába, mivel ott lépett be az Európai Unióba és a „Dublini-egyezmény” értelmében menekültkérelmét ott kellene elbírálni. A törvény értelmében, ha a visszatoloncolást hat hónapon belül nem tudják végrehajtani, úgy az erről szóló végzés érvényét veszti. Issza H. ezért hat hónapig ismeretlen helyen tartózkodott. Utána ismét felvette a hatóságokkal a kapcsolatot és ekkor jelölték ki neki lakhelyül a solingeni menekültszállást.

Az Iszlám Állam az utóbbi időben nem bombagyártásra buzdítja a híveit, hanem inkább gázolásos vagy késes támadásokra.

Az sokkal egyszerűbb és szinte ugyan olyan effektív a félelemkeltés terén. A politikusok most, a hármasgyilkosság után sem a határok védelméről és az illegális bevándorlás megállításáról beszélnek, hanem arról, hogy be kellene tiltani a késeket. Nagyszerű gondolat, egy terroristát ez majd egészen biztosan altántorít a merénylettől, ha törvénybe iktatják, hogy senki sem tarthat magánál kést az utcán. A környező városokban lemondták a tömegrendezvényeket, nehogy a merénylőnek legyenek követői, akik hasonló bűncselekményt követnének el. Solingen főterén most mécsesek, virágok és plüssállatkák vannak, mint minden alkalommal a terrortámadások után, ám a migrációs politikában most sem lesz változás. Scholz kancellár és Ursula von der Leyen pár nap múlva majd fújja a régi nótát, hogy a migráció jó és szükséges.