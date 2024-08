Georg Spöttle: Tisztelettel köszöntön excellenciás úr és nagyon köszönöm, hogy időt szentel az interjúra. Múlthét kedden az ukránok betörtek Kurszk megye területére és ahogy a tévében láttam ma reggel, még mindig súlyos harcok folynak. Mi történik jelenleg a hadműveleti zónában?

Rodion Mirosnyik: Igen, jelenleg is azon fáradozik a légierő és a katonaság, hogy megtisztítsák a térséget az ellenséges erőktől. A kialakult helyzet valóban komoly kihívást jelent számunkra, de jelenleg is folyik az ukránok kiszorítása a határ orosz oldaláról. Ezzel egy időben pedig az ukrán háborús bűnöket is felderítjük, mivel civilek otthonaira és járműveire zúdítottak tüzet. Még egy mentőautót is megtámadtak, ami teljességgel elfogadhatatlan. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezen információk az ENSZ-hez és a sajtóhoz is eljussanak. Jelenleg nem állnak rendelkezésünkre a civil áldozatok számáról és a keletkezett károkról, de ez napokon belül megváltozhat. Fontos megemlíteni, hogy sok ezer lakos menekülni kényszerült a határvidékről és most is folyik a civilek evakuálása, akik számára minden segítséget megad a kormány és a civil segélyszervezetek.

Az amit az ukránok most Kurszknál elkövettek nagyon meg fogja nehezíteni a későbbi béketárgyalásokat.

Georg Spöttle: Ön, hogy látja, lehetségesek a béketárgyalások Ukrajnával pontosabban Zelenszkij elnökkel a történtek után?

Rodion Mirosnyik: Konfliktusokat csak tűzszünettel és béketárgyalásokkal lehet lezárni, nincs más járható út. Ukrajna esetében most fennáll egy probléma, az, hogy Zelenszkij elnöki tisztsége véget ért. Ezért őt már nem tekinthetjük Ukrajna legitim vezetőjének. Ám ennél is nagyobb probléma, hogy Kijev még hajlandóságot sem mutat a tárgyalásokra velünk.

Fotó: Georg Spöttle

Georg Spöttle: Valóban, ezt mi magyarok is tapasztaljuk, hogy rendkívül problémás bármiben is megegyezni az ukrán vezetéssel. Ott van a nyelvtörvény és a kisebbségek jogai, amiket Kijev hosszú évek óta semmibe vesz.

Rodion Mirosnyik: Igen, ez sajnos így van, ezt tapasztalja az Ukrajnában élő összes kisebbség, a magyarok, az oroszok, a beloruszok, moldávok és a lengyelek is. Sőt Kijev még az ortodox pravoszláv egyházat is támadta. Az orosz kolostorokat bezáratta és betiltotta vallásunkat.