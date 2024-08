A gyász megélése a válás során

Minden kapcsolat egyedi, éppen ezért a hozzájuk fűződő érzelmek, így az elvesztésük miatti gyász is az. Nem lehet őket összehasonlítani, relativizálni, ezzel csak az érzelmek érvénytelenítését érjük el. A válás egy olyan akcidentális krízis, amely egy sor bonyolult érzelmet hozhat el az egyének életébe. Egy kapcsolat végét nehéz meghatározni, persze egy házasság esetén racionálisan rá lehet mutatni a jogi keretek közé helyezett „vége” időpontra, de mire eljutnak ide a felek, addig több különböző „vége” állapotot élhetnek meg érzelmileg együtt és külön is.

A válás nem „csak” a házastárssal való szakítást jelenti: a veszteség elsősorban persze a másik fél személyéhez kötött, de egyben a vele tervezett élet minden területének apró részleteiben is ott lesz. A másikkal tervezett jövő, a hozzá fűzött remények, célok, víziók a kapcsolat végével összetörnek. Lehet, hogy egy részük megvalósítható, de máshogyan és éppen ebben a „máshogyan” jelzi minden apró részletével a veszteséget és vele együtt a fájdalmat. A válás során az egész család élete átalakul, az addig megszokott rituálék, szokások, amelyek a család és azok tagjainak identitásának részévé is váltak, mind változáson mennek keresztül.

Minden változás pedig magában hordja a gyász összetett állapotát: valami, ami eddig jelen volt, már nincs, vagy nem úgy van, ahogy eddig volt – a válás esetén éppen ezért természetes, hogy nemcsak a volt házastársak, de a család többi tagja is gyászol.

Ezeket a rutinokat, szokásokat, rituálékat újra kell tanulnia a feleknek és a hozzátartozóknak az új rendszerben, ez a határok és a biztonságérzet átalakulását és a kontrollérzet bizonytalanságát is jelenti. Ezek a helyzetek és velük a nyomasztó érzelmi állapotok a kitüntetett események, élethelyzetek és ünnepek során jobban a felszínre kerülhetnek, ezek az időszakok felerősíthetik a hiány érzését, a gyászmunka során gyógyuló sebek ilyenkor jobban fájhatnak.

A válás után – és már a folyamat során is – felerősödhet a magány érzése, amelyet még inkább mélyíthet az elveszettség érzése, amely az identitásválságból is fakad. A válás során ugyanis egy „új identitás” is születik: „Az elvált én” – éppen ezért elengedhetetlen az önismereti munka is ebben az új életszakaszban.

Egy ilyen krízis során senkinek nem kell egyedül maradnia, már csak azért sem, mert a jogi helyzetek lezárása nem jelent érzelmi lezárást is, ez a folyamat bőven a válás kimondása után még évekkel is eltarthat.

Mivel sok esetben az elvélt felek közös gyermekeket is nevelnek, az ő pszichés egészségük érdekében is fontos, hogy szüleik érzelmileg elérhetőek legyenek számukra, márpedig ez egy ilyen krízis esetén igazán nehéz feladat. Éppen ezért érdemes segítséget kérni, esetleg sorstárs közösség formájában is.