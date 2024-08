Ilyen hatással van a zene a mentális állapotunkra

Bárki felidézhet életéből olyan emléket, amikor egy bizonyos zene meghatározó szerepet töltött be életében, de ez fordítva is igaz: egy rég nem hallgatott dallam szinte pillanatokon belül felkavarhatja az érzelmi állapotunkat, főleg, ha egy intenzív érzelmi időszakban hallgatta azt valaki. A zene érzelemszabályozó hatása régóta ismert, tudattalanul, de talán tudatosan is használjuk arra, hogy könnyítsünk lelkünkön, mélyebben átéljünk egy meghatározó eseményt vagy éppen ünnepeljünk.

A zene erőt tud adni fizikai vagy kognitív kihívások esetén, de olyan feladatok megoldásában is segíthet, amelyeket inkább figyelmen kívül hagynánk, de a dallamokkal manipulálni tudjuk a hangulatunkat.

Egy negatív életesemény, esetleg veszteség érzelmi megélése komoly nehézséget jelenthet – ilyenkor az érzelmek olyan lehengerlőek és elárasztóak tudnak lenni, hogy a zene, mint megküzdési stratégia komoly támasz lehet az egyén számára, segítheti őt az érzelmei szabályozásában. A belső érzelmi állapota helyett a zenére tud koncentrálni, amely adott esetben még tükrözi is az egyén belső állapotát. Ezzel – bár nem teljes egészében a belső állapotára, a fájdalom átérzésére koncentrál az egyén, mégsem elkerülésről beszélünk, hiszen az egyén érzéseire rezonáló dalszövegek olyan módon is adhatnak hangot érzéseinek, amelyeket ő esetleg nem is képes kifejezni. Szomorú dalt hallgatni szomorú hangulatban képes lehet oldani is a magány érzését: olyan lehet ez az élmény, mintha egy közeli barát együtt érezne a hallgatóval, érvényesítené érzéseit az adott nehéz helyzetben. A szomorú zenék segíthetnek abban is, hogy a nehéz helyzetben lévő egyén sírni tudjon egyet – a sírás pedig segít a megkönnyebbülés elérésében, segít túllendülni a feszült állapoton.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / dpa Picture-Alliance via AFP/ILLUSTRATION - 20 July 2017, Hamburg

A zene segíthet a régi emlékek felidézésében is – mélyen nosztalgikus érzelmi élményt válthat ki ugyanis egy olyan zenemű meghallgatása, amelyet sok évvel ezelőtt egy jelentős életesemény során játszottak. Ez az élmény olyan erős is lehet, hogy egy zene képes „visszarepíteni az időben” és egészen mélyen megélheti a hallgató azokat az érzelmeit, amelyeket már régen lezártnak hitt. Érdemes időt adni az ilyen típusú megéléseknek azzal a tudattal együtt, hogy ez a nosztalgikus állapot sok esetben torzító hatással is bírhat az emlékeket illetően – éppúgy lehet szépítő, mint ahogy képes borúsabban láttatni egy-egy eseményt vagy életszakaszt.