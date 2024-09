Az Átrium Színház - csodák csodája - köszöni szépen, jól van, csak Alföldi Róberttől szabadultak meg

2023-ban Alföldi újfent előadta a hattyú halálát, ismét a színház bezárását lebegtette: 2023. augusztus 21-én a hivatalos Facebook-oldalukon közleményben jelentette be, hogy „az Átriumban zajló színházi tevékenységünket a most kezdődő évad végével, 2024 nyarán befejezzük”. Azt írták, hogy „elfáradtunk, mert ez a most már öt éve tartó kötéltánc pont azt a kíváncsi és alkotni vágyó energiát veszi el mindenkitől, amiért érdemes és élvezetes színházat csinálni."

A hír hallatán az Örkény Színház sietett Alföldi segítségére és több színházat is felszólítottak, hogy támogassák Alföldi társulatát. Azt is írták, hogy „ha a Kultúrbrigád előadásai az Átriumban nem kerülhetnek színre, az Örkény Színház felajánlja (ahogy független társulatok esetében is tette), hogy valamely előadásukat a színpadán életben tartja”.

Gondolhatnánk, hogy ez a folytonos siránkozás szimplán csak egyszerű színjáték, manipuláció, amivel a közönséget magukhoz csábíthatják és nagyot kaszálhatnak rajtuk, főleg, ha körítésnek szidják is mellé a jobboldalt és a kormányt, azonban ezúttal meglepő dolog történt:

Az Átrium Vagyonkezelő Kft. egyik tulajdonosa, Csiby Éva – két társa nevében – Facebook-közleményt tett közzé, amelyben kifejti elkeseredettségét, hogy „az elmúlt 6 évben használó, a színházat előadásokkal, fénnyel, jó kedvvel és közönséggel megtöltő csapat, a Kultúrbrigád / Thea Art Nonprofit kft. csapata elfáradt a küzdelemben és búcsúévadot volt kénytelen meghirdetni”. Csiby ugyanakkor hozzátette:

Az Átrium azonban nem szűnik meg, és mindent megteszünk, hogy meghatározó kulturális térként fennmaradjon. Reményeink szerint egy év elég lesz arra, hogy kitaláljuk, hogyan lehet az Átrium egy új felállásban egyszerre sikeres, működőképes és színvonalas, ahogy az utolsó 12 évben is volt.”

És valóban. Az Átrium Színház újabb közleményben tudatta, hogy a teátrum színpadán megmaradnak a Dumaszínház előadásai, ráadásul szeptember 8-tól napjaink Farkasházy Tivadarja, a magát írónak nevező Bödőcs Tibor humorista is csatlakozik hozzájuk.