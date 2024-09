Nemi átalakulásáról szóló könyvet mutatott be a botrányhős transzaktivista

Ismert: az Anheuser-Busch vállalat a transznemű TikTok-hírességgel reklámozta a Bud Light sörmárkáját. A kampány visszatetszést váltott ki a fogyasztók körében, bojkottálni kezdték a márkát, így a söreladások óriási mértékben zuhanni kezdtek. Az Anheuser-Busch a becslések szerint

több mint 1 milliárd dollárt veszített az eladásaiból.

A botrány óta Mulvaney nem volt tétlen: kiadta első, a Days of Girlhood címre keresztelt számát is, amelyhez videoklipet is készített, büszkén fotózkodott Lady Gagával és elindította saját, egyszemélyes FAGHAG show-ját is az Edinburgh Fringe Fesztiválon.

A botrányhős szerző elmondta, hogy a könyvben „néhány olyan zűrösebb pillanattal” is foglalkozni fog, amelyekről „nem tudott beszélni” a közösségi médiában – ilyen például, amikor először csókolták meg őt nőként.

A transzinfluenszer több mint két évet dolgozott a könyvön, és úgy fogalmazott: „alig várja, hogy megossza” a rajongóival.

Mulvaney a People magazinnak elmondta, hogy a hamarosan megjelenő könyvben található naplóbejegyzések „nagyon személyes anekdoták, amelyeket valójában soha nem a nyilvánosságnak szántak”.

De azt hiszem, éppen ezért különlegesek, mert tényleg nekem szólnak”

– mondta, hozzátette: „Az elmúlt pár évben nagyon sok olyan pillanat volt, amikor fásult emberré vagy pesszimistává válhattam volna, de mindig úgy döntöttem, hogy nem teszem, és erre nagyon büszke vagyok.”