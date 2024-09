Georg Spöttle: Ki lesz a Hezbollah új főtitkára?

Az izraeli légierő több hullámban támadta Libanont, köztük a fővárost Bejrutot is. Összesen 80 tonna bombát dobtak le Izrael északi szomszédjára. A légicsapásokban életét vesztette Sahid Hasszán Naszrallah a síita Hezbollah főtitkára és egy iráni tábornok is, aki vele egy épületben tartózkodott. Utódja feltehetően Hasim Szafi ad-Din vallási vezető lesz. Iránban ötnapos gyászt rendeltek el Naszrallah halála miatt. Libanonból, Irakból és Jemenből is lőtték Izraelt.

Sejk Hasszán Naszrallah halálát már megerősítette a Hezbollah (Allah-pártja). A szervezet főtitkárával szombaton végzett egy izraeli légicsapás. A síita vallási vezető 1992 óta volt a Hezbollah főtitkára. Naszrallah a libanoni Baalbekben, az iraki Nadzsafban és az iráni szent városban Qomban tanult vallási szemináriumokban. A libanoni, a szíriai és az iraki síita közösségekben nagy népszerűségnek örvendett. Karrierjét Teherán nagyban támogatta, az iráni iszlám forradalom győzelme óta. Naszrallah ekkor, 1978-ban, lépett be a szintén Irán által létrehozott Amal (Remény) milíciába, majd négy évvel később csatlakozott a Hezbollah-hoz. A Hezbollah 1982-ben válaszul Izrael libanoni bevonulására jött létre. A síita milícia az ország déli részén vette fel a harcot az izraeli hadsereggel. 1997-ben izraeli katonák megölték Naszrallah legidősebb fiát és ez Libanon egész lakosságát az ő oldalára állította. A síita vallási közösség karizmatikus vezetőjévé nőtte ki magát. A szombati bombatámadásban Naszrallah mellett életét vesztette Sahid Abbasz Nilforushan tábornok, az iráni Iszlám Forradalmi Gárda (Sepah Pasdaran) vezérkari tisztje is. A két vezető halála közelebb vitte a Közel-Keletet egy háborús eszkalációhoz. Iránban nagy a társadalmi és a politikai nyomás a nemrég megválasztott Maszud Pezeshkian elnökön, hogy bosszút álljon Izraelen, mivel a Moszad több iráni atomtudóst is likvidált és több magasrangú iráni diplomata és tiszt vesztette életét izraeli légicsapásokban Szíriában is. Ha nem lép, akkor gyengeséggel vádolhatják politikai ellenfelei. A perzsa állam legfelsőbb vallási vezetője Imám Ajatollah Khameni is megfenyegette Izraelt. Az Iszlám Forradalmi Gárda és a reguláris iráni hadsereg komoly erőt képvisel és fejlett drón, valamint rakétatechnikával rendelkezik. Izrael viszont taktikai nukleáris fegyvereket is birtokol. A háború mindkét oldalon rengeteg áldozattal járna. Benjamin Netanjahu azzal indokolta Hasszán Naszrallah meggyilkolását, hogy félelmet akar generálni a Hezbollah és a Hamasz vezetésében, mivel így hamarabb visszakaphatják a még fogságban lévő túszokat. Az izraeli miniszterelnök és a hadvezetés azt kommunikálta vasárnap, hogy ki akarják iktatni mindkét szervezet összes vezetőjét és tönkre tenni a katonai infrastruktúrájukat. A Hezbollah hírszerzésének az egyik magas rangú tagját, Hasszán Khalil Jasszint is likvidálták a hétvégén. Nagy a valószínűsége, hogy az izraeli hadsereg szárazföldi offenzívát fog végrehajtani Dél-Libanonban. Izrael szombaton több légicsapást hajtott végre Jemenben is a húszik (Anzar Allah=Allah Segítői)) állásai és egy kikötő ellen, ahova állítólag iráni fegyverszállítmányok érkeztek. A jemeni síita hadsereg bejelentette, hogy továbbra is támadni fogja Izraelt. A Hezbollah nem maradhat sokáig vezető nélkül ezzel, mind a szervezet, min Teherán tisztában van. Az egyik legvalószínűbb új főtitkár a 60 éves Hasim Szafi ad-Din, aki hasonló vallási végzettséggel rendelkezik, mint Naszrallah és veje az USA által Bagdadban, egy drónnal meggyilkolt iráni tábornoknak Sahid Kasszem Szolejmáninak, mivel lányát Zeinab Szolejmánit vette feleségül.

