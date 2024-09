Így lesz könnyebb az iskolakezdés a gyereknek és a szülőnek is

Mire az iskolát kezdi a gyermek, már túl van egy korábbi szocializációs térbe való beszokásos – vagyis már kijárta az ovit, esetleg az előtt a bölcsit is. Ahogy az ovis, bölcsis beszoktatásnál, úgy az iskolakezdésnél is természetes, ha különböző reakciói vannak a gyerekeknek: van, aki az elején mutatja ki inkább ellenállását, dacol vagy pityereg még az elején. Éppen így az is természetes, ha a kezdeti könnyedséget követi ez a nehezebb időszak, mintha később „esett volna le a tantusz”, hogy ez az iskola akkor már a mindennapok része lesz, nem ér véget az első héttel. Bárhogy is alakul, a szülői fizikai jelenléten túl még fontosabb az érzelmi elérhetőség, a kapcsolódás biztosítása, ami a helyzetek menedzselése helyett a helyzet közös átérzését, a gyermek érzelmi igényeinek megértését és érzéseinek érvényesítését is jelenti. A vágyott, legmenőbb iskolatáska vagy a legrózsaszínebb tolltartó beszerzése bár egyértelmű erőfeszítés, de soha nem fog felérni a szülői figyelemmel, gondoskodással, együttérzéssel.

Márpedig sok esetben borul fel az egyensúly: a szülő úgy érezheti, a lelkét is kiteszi, a világ vége utánra is elmegy azért az egy bizonyos mintás kulacsért, az iskolakezdés előtt a gyermek minden álma volt, az mégis földhöz vágja az iskola első napja után, mondván az nem is olyan jó – hát hol itt az igazság?

Egy ilyen helyzetben gyakori, hogy a szülő megoldásokat keres, menedzsel, nem rossz ez a kulacs, nézd a másik gyereknek is ilyen van, de jó a fogója, milyen szép a színe, miért nem tetszik, de hát ilyet akartál, kapsz másikat. Miközben a probléma nem is a kulacs, hanem az az érzelmi teher, amit az iskolakezdés és vele együtt minden változás jelent – a súlya ennek most túl nagy, nem bírja el, az iskolában még kibírta valahogy, de ahogy hazaér – a biztonságba – már szétesik. A kulcs ilyenkor a kapcsolódás lenne – pont úgy, ahogy totyogós korában, az ovis időszakban, úgy most is. A sírást meg lehet hallgatni, miközben biztosíthatja a gyereket a szülő arról, hogy jó helyen van, szeretve van, az érzései érvényesek, jogosak és nincs egyedül ebben a helyzetben. A játék pedig, mint a gyermek elsődleges stresszoldó módszere mindig ott lehet kéznél, a játékos hangulatot azonban a szülőnek kell felvezetnie.