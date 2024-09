Gyerekek ellen elkövetett szexuális erőszakkal vádolnak több illegális migránst

A négy illegális bevándorlót az ICE tartóztatta le a hónap elején.

Az ICE ERO által letartóztatott négy illegális bevándorló egyike a 28 éves salvadori állampolgárságú Bryan Daniel Aldana-Arevalo volt, akit egy nantucketi gyermek megerőszakolásával vádoltak.

Bryan Daniel Aldana-Arevalót egy nantucketi gyermek ellen elkövetett gyalázatos és felkavaró bűncselekményekkel vádolják”

– magyarázta Todd M. Lyons, az ERO bostoni területi irodájának igazgatója a letartóztatást követően. Az nem ismert, hogy a gyanúsított mikor lépett be illegálisan az Egyesült Államokba.

A szeptember 10-én letartóztatott Aldana-Arevalo azonban csak egyike volt azoknak az illegális bevándorlóknak, akiket a szövetségi hatóságok e hónap elején fogtak el.

Elmer Sola, egy 49 éves salvadori illegális bevándorlót ugyanezen a napon tartóztatták le, és

11 gyermek ellen elkövetett szexuális bűncselekménnyel vádolták meg.

Lyons, az elkövetett bűncselekményeket „borzalmasnak és megvetendőnek” nevezte.

Mindössze egy nappal később, szeptember 11-én az ICE ERO letartóztatta Felix Alberto Perez-Gomezt, egy 41 éves guatemalai állampolgárt, akit korábban, 2011-ben már egyszer kitoloncoltak az Egyesült Államokból. Perez-Gomez ezután ismeretlen időpontban, a határőrség által nem észlelve újra belépett az Egyesült Államokba.

A gyanúsítottat szexuális erőszakkal és testi sértéssel vádolták meg.

Az ICE ERO ugyanazon a napon egy másik illegális bevándorlót, a brazil állampolgárságú Gean Do Amaral Belafronte-t is letartóztatta. Belafronte, akit szintén szexuális erőszakkal és testi sértéssel vádoltak, ismeretlen időpontban lépett be az Egyesült Államokba.

Nem ez az első eset, hogy illegális bevándorlókat vádolnak meg erőszakos bűncselekményekkel.

Laken Riley ápolóhallgatót 2024. február 22-én ölte meg Jose Ibarra, egy 26 éves venezuelai illegális bevándorló, mindössze néhány hónappal azelőtt, hogy a 12 éves Jocelyn Nungarayt állítólag két, szintén venezuelai illegális bevándorló meggyilkolta. Nungaray állítólagos gyilkosai a Biden-Harris-kormány idején léptek be az Egyesült Államokba.