Kitört a botrány, mert transznemű kapust szerződtetett a Sutton United női csapata

A Sutton vasárnapi meccsét elhalasztották a regionális ligában. Állítólag a közfelháborodás miatt. A Sutton United női csapata nemrég szerződtette Blair Hamiltont. A 34 éves transznemű kapus korábban – többek között az Aberdeen Egyetem férfi labdarúgócsapatában játszott -, s miközben a nagy nemi átalakulásra készült, futballkarrierje folytatására és klubváltásra ösztönözték. Augusztus 25-én be is mutatkozott új csapatában, a Sutton Unitedben, nem is rosszul, bár aligha a kapusposzton történt erősítés révén nyertek 6-0-ra a Haywards Heath ellen. A ragyogó kezdést nem követte hasonlóan jó folytatás, bár ez nem Hamiltonon múlt, akinek érkezését csak a meccs után jelentették be.

A következő mérkőzést vasárnap, délután két órakor az Ebbsfleet ellen játszották volna, ám alig három órával a kezdő sípszó előtt a Sutton e-mail üzenetet küldött ellenfelének, amelyben különösebb indok nélkül közölték, hogy nem tudnak kiállni. A The Telegraph értesülése szerint a lemondás a Hamilton szerepvállalásával és a sport tisztességes és egyenlő versenyfeltételeivel kapcsolatos növekvő nyugtalansághoz kapcsolódik. A regionális divízió több játékosa és a szurkolók jó része aggodalmát fejezte ki egy olyan játékos szerepeltetése miatt, aki – mivel biológiailag férfinak született - előnyben van a lányokkal szemben.

Nagyon csalódott vagyok a Sutton United visszalépése miatt. Nagyon sajnálom azokat, akik útra keltek a találkozó miatt. Mindent megteszünk a sport népszerűsítéséért és támogatásáért, de ez vajmi keveset segít”

– írta sajnálkozó közleményében Damian Irvine, az Ebbsfleet igazgatója.

Rengeteg üzenetet kaptam futballista lányok szüleitől, akik úgy érzik, az egyesületük cserben hagyta őket”

– mondta az 1980-ban olimpiai ezüstérmet nyert brit úszó, Sharron Davies, aki régóta határozottan ellenzi, hogy a nemváltáson átesett férfiak nőkkel versenyezzenek, és „szégyenletesnek” nevezte Hamilton szerződtetését. - „Fáj a szívem a fiatal sportolókat ért igazságtalanság miatt.”

Tavaly novemberben a sheffieldi női bajnokságban négy klub bojkottálta egy csapat miatt a meccseket, mert az transznemű játékost küldött pályára. Azzal vádolták, hogy komoly sérülést okozott egyik ellenfelének. Ez az epizód heves visszhangot váltott ki, és több mint 70 parlamenti képviselő követelt hathatós lépéseket a női játékosok testi épségének megóvása érdekében.