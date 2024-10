Árnyékszörny tartott rettegésben egy férfit gyerekkorában

Az árnyékszörnyről szóló poszt, több mint 5000 lájkot és 650 kommentet gyűjtött be és sokakat megrémített, de többen is azt mondták, hogy gyerekkorukban ők is tapasztaltak hasonlót.

A videón egy ágyban fekvő személy szemein keresztül szemléljük az eseményeket, egyszer csak egy titokzatos árnyékfigura jelenik meg az ágy lábánál, majd az árnyék lehajol, és egyre közelebb és közelebb kerül az ágyban fekvőhöz.

A bejegyzés így szólt:

Gyerekként mindig ezt az árnyékszemélyt láttam az ágyam lábánál. Újraalkottam, hogy megmutassam, milyen volt.'

A poszt alatt sokan arról számoltak be, hogy alvásparalízis következtében láttak hasonló alakot.

Az alvásparalízis, vagy alvási bénulás közvetlenül elalvás előtt vagy felébredéskor jelentkezik. Egyfajta állapot, amikor az egyén ugyan tudatánál van, de nem tudja mozgatni a végtagjait és megszólalni sem tud. Az epizód során a személy hallucinálhat, ami gyakran félelemérzetet eredményezhet.

Egy személy azt írta: „Ne aggódj, az esetek 99 százalékában ez csak alvási bénulás, ez egy elég gyakori és nagyon ijesztő élmény, amíg el nem múlik és rá nem jössz, hogy az agyad félig álmodik”.

Volt már, hogy pókok másztak le a falamon, földönkívüliek jöttek be az ablakon, egy hóhér kinézetű fickó baltával álldogált, és a szokásos árnyékdémonok..."

- sorolta valaki más az élményeit.

Egy negyedik azt írta: