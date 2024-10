Elsőként esett ki a Dancing With The Stars-ból a börtönviselt ál-örökösnő – totál kiborult

Anna „Delvey” Sorokin – akit lopásért és lopás kísérletéért ítéltek el, miután bankokat, szállodákat és embereket csapott be azzal, hogy német örökösnőnek adta ki magát – azt állítja, hogy az ABC Dancing With The Stars című műsora kihasználta őt, és kiesését követően „ragadozó” viselkedéssel vádolta meg az ABC sikershow mögött állókat.

Úgy érzem, hogy a műsor készítői csak kihasználtak engem, hogy a nézettséget növeljem, soha nem is tervezték, hogy esélyt adjanak nekem a fejlődésre, csak azzal törődtek, hogy kihasználjanak a figyelemért” – mondta az NBC Newsnak Sorokin, akinek történetét a 2022-es Netflix-sorozat, Az örökösnő álcája mögött mutatja be. Megpróbálták elérni, hogy alkalmatlannak és hülyének érezzem magam, miközben fokozatosan egyre jobb lettem, mégis úgy döntöttek, hogy ezt figyelmen kívül hagyják” – tette hozzá az ál-örökösnő. Figyelemre méltó, hogy Sorokin – akit 2021-ben engedtek ki a börtönből, miután 2019-ben másodfokon elítélték nagy értékű lopás, ill. lopás kísérlete miatt – volt az első versenyző, akit kiszavaztak a Dancing With The Stars 33. évadából. Sorokin szeptember 17-én debütált a Dancing With The Starsban, ahol a cha-chát adta elő profi partnerével, Ezra Sosával. A műsor első hetében nem volt közönségszavazás, de Sorokin a következő héten, szeptember 24-én az első kieső versenyző volt. Miután kiszavazták, a műsor társműsorvezetője, Julianne Hough megkérdezte tőle: „Mit fogsz ebből a versenyből magaddal vinni?”. Sorokin egyetlen szóval válaszolt: „Semmit”.

