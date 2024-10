Fogyókúrára bírná a kövéreket a kormány, ettől indulna hízásnak a sovány brit gazdaság

Az NHS-t évente több mint 11 milliárd fontos számla terheli az elhízással összefüggő betegségek miatt. Nem beszélve arról, hogy a betegellátást igénybe vevők a súlyproblémáik miatt nem tudnak megfelelni a munkahelyi követelményeknek. Jelenleg mintegy 74 milliárd fontra rúgnak az Egyesült Királyságban az elhízással kapcsolatos költségek.

Az elhízás a második leggyakoribb megelőzhető halálok a dohányzás után, és a brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálatnak (NHS) évi 11,4 milliárd fontba kerül. Az NHS 1,6 millió beteg számára készíti elő a súlycsökkentő intézkedések, gyógyszerek tömeges bevezetését. Először a legsúlyosabbakat és a legbetegebbeket veszik célba – közölte a kormány. Az útmutató tervezete a Mounjaro injekciót ajánlja azoknak, akiknek testtömeg-indexe legalább 35, valamint a túlsúlyhoz kapcsolódó egészségügyi problémákkal küzdenek.

Az elhízás az egyik legnagyobb közegészségügyi probléma, amellyel szembesülünk, és tudjuk, hogy a fogyókúrás gyógyszerek a korábbi megelőzési stratégiák mellett megváltoztatják ezt, és sokkal többen lefogyhatnak, és csökkentik az olyan gyilkos kórok kockázatát, mint a cukorbetegség, a szívroham és a szélütés”

– jelentette ki Amanda Pritchard, az NHS vezérigazgatója.

Magyarországon is a csodaszer áll a sztárok látványos karcsúsodása mögött

A külföldi sztárvilág nyomán Magyarországon is csodaszerként emlegetett Ozempic lassítja a gyomor ürülését és a központi idegrendszeren keresztül az éhségérzetet is csökkenti, emiatt a cukorbetegeknek előírt diétát is könnyebb betartani. A hazai szakértők azonban felhívták a figyelmet az esetleg jelentkező mellékhatásokra is. Nálunk kizárólag a kettes típusú cukorbetegség kezelésére használatos, az Egyesült Államokban azonban bárki hozzáférhet, mert ugyan borsos árú, de elfogadott étvágycsökkentőnek számít. Magyarországon sem kifejezetten olcsó: egy négy adagos Ozempic körülbelül 36 ezer forintba kerül – heti egy adagolással ez nagyjából egy hónapra elegendő.