Georg Spöttle: Vákuumbombát vetettek be az oroszok

Az orosz csapatok az elmúlt hat hónapban 30 kilométert haladtak előre és számost települést foglaltak el. Az ukránok most Kurecsove városát próbálják meg védeni, mivel feltehetően ez a következő célpontja az orosz csapatoknak és onnan már szabad lenne az út Pokrovszk felé is. A Föderáció hadserege láthatóan a lassú, felőrlő harcmodort folytatja. továbbra is.