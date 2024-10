A Binjamina izraeli katonai bázis elleni halálos dróntámadásban, amely a Golani elit alakulat ellen irányult a Hezbollah milícia nyilvánvalóan egy új típusú drónt használt. Ez a típus valószínűleg nem volt látható a radarokon. Az izraeli hadsereg ki akarja vizsgálni az esetet. Négy katona életét vesztette és számos sebesültről számot be a hadsereg. Ezzel a Hezbollah az egyik legvéresebb támadását okozta Izrael ellen a gázai háború bő egy évvel ezelőtti kezdete óta. A drónok vacsoraidőben csapódtak be a bázis kantinjába. Ez azt mutatja, hogy a Hezbollah titkosszolgálata tisztában volt a bázis alaprajzával és a katonák napi rutinjával. A Golani brigádot vetették be elsőnek Gázában és Libanonban is. A katonák könyörtelen fellépése miatt kivívták a Hezbollah haragját.

Halálos dróntámadást hajtott végre a Hezbollah az izraeli különleges erők ellen

Fotó: AFP/Etienne Torbey / AFP/Etienne Torbey

A síita milícia a katonai bázis elleni dróntámadást „ízelítőnek” nevezte abból, hogy mire számíthat Izrael, ha a hadsereg folytatja támadásait Libanonban. Izrael szerint a binjamini bázisra egy támadó drónokból álló századdal csaptak le. Izrael radarrendszerei nem észlelték az új generációs drónokat – közölte a Hezbollah Telegram csatornáján. Szakértők szerint a Hezbollah iráni drónokat használt, amelyek kis sebességgel alacsonyan, tehát „radarárnyékban” repültek.

Az izraeli hadsereg szóvivője szerint csapataik felfedezték a Hezbollah egy földalatti táborát Dél-Libanonban. Ez az IDF szerint a libanoni Hezbollah milícia Radwan elit alakulatának parancsnoki központjaként szolgált, ahol fegyvereket, lőszert és motorkerékpárokat tároltak. A hadsereg közzétett egy videót, amelyen hálószobák, konyha és szaniterek láthatók a komplexumban. A hadsereg szerint a földalatti komplexumot úgy tervezték, hogy a Radwan erő odaérkezzen, felszerelkezzen, majd gyalog vagy motorbiciklikkel behatoljon izraeli területre. A hadsereg szerint a helyszín Libanon déli részén, egy polgári terület alatt található. Az izraeli állításokat nem lehetett függetlenül ellenőrizni, libanoni vagy ENSZ erők ezeket nem erősítették meg.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök „kíméletlen” fellépést jelentett be a Hezbollah ellen Libanon egész területén.

Ismét légi riadót rendeltek el Tel-Avivban és környékén a Libanonból érkező rakéták miatt. Netanjahu felszólította az ENSZ békefenntartó misszióját, az UNIFIL-t, hogy ideiglenesen hagyja el azt a területet, ahol az izraeli hadsereg a síita Hezbollah milícia ellen offenzívát folytat. Netanjahu szerint a Hezbollah fedezékként használja az UNIFIL létesítményeit és állásait, miközben izraeli városokat és közösségeket támad. - Legalább öt UNIFIL-kéksisakos sebesült meg azóta, hogy két hete megkezdődtek az izraeli szárazföldi hadműveletek Libanonban.