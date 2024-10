Izraelből érkeztek a robbanó csipogók és adóvevők

Szeptemberben számos csipogó robbant fel Libanonban - a Hezbollah több ezer harcosa megsérült, sokan életüket is vesztették. Most a Washington Post amerikai napilap arról számol be, hogy a készülékeket Izraelben gyártotta a Moszad és állítólag egy közvetítőn keresztül jutottak el a Hezbollahhoz.

Egy médiajelentés szerint a kommunikációs eszközök, amelyek szeptemberben robbantak fel, Libanonban és Szíriában megölve vagy megsebesítve a Hezbollah milícia tagjait, Izraelből érkeztek. A 2024. szeptember 18-án, Bejrút déli külvárosában készült fényképen a felrobbantott csipogók maradványai láthatók egy meg nem nevezett helyen. Szeptember 17-én Libanon-szerte több száz, a Hezbollah tagjai által használt személyhívó készülék robbant fel, legalább kilenc ember halálát okozva és mintegy 2800-at megsebesítve a robbanásokban, amelyekért az Irán által támogatott militáns csoport Izraelt tette felelőssé

Fotó: AFP A csipogókat és rádióadóvevőket, amelyek távol-keleti cégek gyártmányainak tűntek, az izraeli Moszad (külföldi hírszerző szolgálat) fejlesztette ki, és titokban Izraelben gyártották őket – jelentette a Washington Post meg nem nevezett izraeli, arab és amerikai biztonsági szolgálatokra hivatkozva. A jelentést hivatalosan nem erősítették meg. A csipogók elemeit olyan robbanóanyaggal látták el, amely gyakorlatilag kimutathatatlan volt – írja a lap. Ezt egy különösen nagy teljesítményű akkumulátor mellé helyezték – amely állítólag hónapokig működött volna újratöltés nélkül. Azonban olyan jól elrejtették, hogy még a készülékek szétszerelésekor is rendkívül nehéz lett volna megtalálni a robbanótöltetet. A terrorszervezet állítólag egy tajvani cég alkalmazottjától vásárolta a csipogókat, amely viszont egy külső cégtől vette meg azokat. A jelentés szerint az érintettek semmit sem tudtak a tényleges eredetről. A nemzetközi sajtóban megemlített magyar cégnek semmi köze nem volt az elektrotechnikai eszközökhöz. A jelentés szerint a művelet tervezése állítólag már 2022-ben megkezdődött. A Hezbollah ez év februárjától osztotta szét tagjainak az AR924 Apollo típusú csipogókat. A mobiltelefon-előfutárokkal ugyan nem lehet telefonálni, de üzenetek fogadni igen. A Hezbollah szempontjából nagy előnyük, hogy nem lehet őket a mobiltelefonokhoz hasonlóan lokalizálni, azaz bemérni helyzetüket. A lap szerint nyár végén a Moszad aggódott amiatt, hogy a Hezbollah felfedezheti a robbanószerkezeteket. Ez és az Irán-barát milíciával való növekvő feszültség vezetett oda, hogy Benjamin Netanjahu miniszterelnök elrendelte a támadást. A kormány és a biztonsági apparátus számos magas rangú embere nem tudott a műveletről. Az USA, Izrael legfontosabb szövetségese, állítólag szintén nem kapott tájékoztatást a támadásról. Szeptember 17-én a csipogók egy titkosított üzenet küldését követően felrobbantak. Az üzenet dekódolásához egyszerre két gombot kellett megnyomni – hogy lehetőleg mindkét kezük megsérüljön, és így a címzettet harcképtelenné tegyék. A walkie-talkie-k nem sokkal ezután robbantak fel. A Hezbollah 2015 óta használta a csipogókat, amelyek valós idejű információkat szolgáltattak Izraelnek a szervezetről, lehallgatták a beszélgetéseket és meg tudták állapítani a harcosok tartózkodási helyét. A robbanásokban 40 ember meghalt, köztük egy kisfiú, aki éppen édesapjával játszott, és mintegy 3000-en megsérültek, néhányan közülük súlyosan. Az áldozatok között a Hezbollah tagjai és civilek is voltak. A Hamász és más szélsőséges csoportok Izrael elleni terrortámadása óta az Iránnal szövetséges Hezbollah rakétákkal és gránátokkal támadja az országot, szolidaritást vállalva a Hamásszal a Gázai övezetben. Ez mindaddig folytatódik, amíg a Gázai övezetben nem lesz tűzszünet. Mintegy 70 ezer izraeli nem tud visszatérni otthonába a rakétatámadásoktól való félelmében. Libanonból 240.000 ember menekült Szíriába a folyamatos izraeli légitámadások miatt, amelyben már több, mint kétezer ember vesztette életét. A háború most már szinte Libanon egész területét érinti. Netanjahu ki akarja terjeszteni a harcokat Irakra és Szíriára is, ahol szintén aktív a Hezbollah, valamint légicsapásokat rendelt el a jemeni síita húszi hadsereg állásai ellen.

