Az orosz csapatok a héten napok alatt elfoglalták Szelidovo városát. A húszezer lakosú települést már nem tudták megvédeni az ukrán katonák, mivel annyira belefáradtak a harcba. Az ukrán hadvezetés hatalmas gondokkal küzd a közel 1000 kilométeres frontszakaszon, miközben Kijevet is egyre több támadás éri. Az ország nagy részén nincs áram és egyre fogynak a katonák is. Már a 60 év felettiek és a nők mozgósítását is fontolóra veszik Kijevben.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aláírta azt a törvényt, amely lehetővé teszi, hogy külföldi zsoldosok tisztként szolgáljanak az ország hadseregében.

A lépés azt jelenti, hogy az ukrán hadsereggel szerződésben álló külföldiek ezentúl nemcsak közlegények vagy őrmesterek lehetnek, hanem állampolgárságuktól függetlenül vezető beosztást is betölthetnek a hadseregben.

A törvény szeptemberi tárgyalásakor a parlament nemzetbiztonsági, védelmi és hírszerzési bizottságának helyettes vezetője, Ihor Csernev kifejtette, hogy a törvényre azért van szükség, hogy kezeljék a fegyveres erők parancsnoki állományának hiányát. Mindannyian megértjük a tisztikar jelenlegi helyzetét. Vannak problémák. Valóban hiány van katonai vezetőkből" – mondta Csernev akkor a Rada műsorszolgáltatónak. Kitartott amellett, hogy a külföldi országok volt tisztjei érdeklődnek az ukrán erőkhöz való csatlakozás iránt. Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője szombaton a Telegramon közzétett bejegyzésében azt írta, hogy Zelenszkij azért írta alá a törvényt, hogy a külföldi parancsnokok aktívabban végezhessenek az ukránokkal, »húsdarálóba« dobva őket". Márciusban az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy legalább 13 387 külföldi zsoldos érkezett Ukrajnába azóta, hogy 2022 februárjában megkezdődött a Moszkva és Kijev közötti eszkaláció. A legtöbben Lengyelországból (2960), Grúziából (1042), az Egyesült Államokból (1113), Kanadából (1005) és az Egyesült Királyságból (822) érkeztek. A minisztérium szerint a zsoldosok közül legalább 5962-en haltak meg az orosz erőkkel vívott harcokban. A lakosság is egyre jobban lázad Ukrajnában a háború és a kényszersorozások ellen. Már Kárpátalját is ellepték a maszkos, fegyveres toborzó komisszárok és a lakások ajtaját berúgva, a civilekre fegyvert fogva kutatják át a házakat, lakásokat. A napokban egy taxisofőrt is kirángattak autójából és megpróbálták elhurcolni, ám járókelők ismét bátran közbeléptek és kiszabadították. A legtöbb hadköteles férfi bujkál, akinek még van munkája igyekszik „home officeból" végezni, mert veszélyes kimenni az utcára. A hadsereg egyik parancsnoka azt nyilatkozta az ukrán televízióban, hogy elkerülhetetlen lesz a teljes lakosság mozgósítása, beleértve a nőket és nyugdíjasokat is, különben Ukrajna megszűnik létezni.

Szerző: Georg Spöttle Szerző: Georg Spöttle A szerző további cikkei