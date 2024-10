Nem bölcs dolog mostanság Kijev utcáin mászkálni a helyi férfiaknak. Az angolszász lapokban megjelent tudósítások szerint razziáztak az ukrán fővárosban, és nem csupán letartóztatták azokat, akiknek az okmányai nem feleltek meg a követelményeknek, de azonnal be is sorozták őket. A Daily Mail-en is megjelent videófelvételen két férfit hurcoltak el a rendőrök akkor, amikor elhagyták a kijevi Sportpalotát a hét végén az ukrán Okean Elzy együttes koncertje után.

A beszámolók szerint egyikük küzdött az egyenruhásokkal és azt üvöltötte, „hagyjatok békén”, miközben a toborzók elrángatták. Kijevben több más helyen hajtottak végre razziát, köztük éttermekben, bárokban, klubokban, és a fentebb említett koncertteremben. Azokat, akik nem mutatták be a katonai szolgálat alól mentesítő dokumentumokat vagy éppen nem tudtak ennek megfelelő érvényes papírokat bemutatni, azokat azonnal elvitték. Az akciót többen a telefonjukkal rögzítették, miközben a toborzókat szidalmazták. Kijevben bárokból, éttermekből és egy koncertteremből hurcolták el a katonaköteles férfiakat Fotó: MTI/AP/Andrij Andrijenko / MTI/AP/Andrij Andrijenko Ukrán-orosz háború majd ezer napja során a súlyos katonahiány miatt legutóbb április 11-én módosították a mozgósítási törvény, s ezzel 27-ről 25 évre csökkent a korhatár és lehetővé vált a 18 és 25 év közötti korlátozottan hadra fogható férfiak besorozása is. Minden 25 és 60 év közötti férfinak kötelessége a hadseregben szolgálni, és – legalábbis papíron - a 18 és 60 év közötti férfiak nem hagyhatják el az országot. Az új törvény értelmében 60 napjuk volt a hadköteleseknek arra, hogy frissítsék a katonai nyilvántartási adataikat. Július 16-án járt le a határidő. Az országban több mint 6 millió hadköteles nem végezte el időben a szükséges frissítéseket. Ezek többnyire bujkálnak a sorozás elől. Tavaly márciusában kiderült, hogy az ukrán hadsereghez csatlakozott külföldi harcosok a háború végéig nem mehetnek haza. Nem csoda, hogy sokan meggondolták magukat a lengyel határon, miután olyan szerződéseket adtak át nekik, amelyek gyakorlatilag hadkötelessé teszik őket – derült ki korábban a Daily Mail cikkéből. A The Telegraph pedig arról számolt be, hogy sok ukrán annyira kétségbeesett, hogy az életét is kockáztatja, hogy elmeneküljön az országból. A mozgósítást sajnos egy irányba szóló menetjegyként kezdik alkalmazni, ahol a szolgálat befejezésének egyetlen módja a halál vagy a rokkantság” – nyilatkozta Oleksandr Daniljuk, a londoni Royal United Services Institute munkatársa. Áprilisban a határőrszolgálat arról számolt be, hogy az orosz támadás kezdete óta legalább harmincan haltak meg a határokon, menekülés közben. A legtöbben vízbe fulladtak.

Idén januárjában a YouGov közvélemény-kutató felmérése szerint a 40 év alattiak 38 százaléka megtagadná a fegyveres szolgálatot Nagy-Britanniában egy esetleges új világháború esetén, és 30 százalékuk azt mondta, hogy nem szolgálna akkor sem, ha Nagy-Britannia egy invázióval nézne szembe.

