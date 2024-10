Mefisztóland: ügyetlen próbálkozás a Gothár-féle zaklatás, az eltussolás-botrány és a DK-kedvezmény után

Azonban Pásztor nem az az ijedős fajta, így a társulat ellenszenve könnyedén lepereg róla. A vidékről származó nagydarab férfi annyira jól fekszik a hatalmi elitnél, hogy csak miatta módosították az oktatási törvényt – így lehetett belőle egyetemi tanár. A színházat is magának érzi, be is vallja:

mióta övé az intézmény, minden reggel valamelyik szék huzatába törli az orrát.

A jelmeztervezők az új igazgatót és sleppjét pont olyan színben ábrázolják, amilyenben szerintük ők a világot látják: talpig rózsaszínben. Ezzel szemben a színházban dolgozók pirosban feszítenek, jól elkülönülve a hatalmi elittől.

A teátrum nemcsak személyi szinten, hanem szellemiségében is változik, hiszen a nemzeti érzelmek kerülnek előtérbe. Pásztor nem a szavak, hanem a tettek embere, ezért a vele ellentétesen gondolkodókat elkezdi szép sorjában kirugdosni.

Mikor magához hívatja a liberális dramaturg kislányt, hogy közölje vele a hírt, véletlenül többször is meglegyinti őt az asztalát díszítő műnövénnyel. A szörnyű tett elkövetése után a bocsánatáért esedezik, sőt: a mazochista Pásztor, bőrövét a dramaturg kezébe nyomva, rózsaszín fűzőben kergeti végig a színpadon, bozontos ősz haja csak úgy leng a menetszélben. Pásztor azért könyörög a dramaturgnak, hogy verje el. A lány pedig engedelmeskedik neki és hosszú percekig veri az új színházigazgató hátát.

AZ IDEGBETEG RENDEZŐ, A HOMOSZEXUALITÁS ÉS AZ ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT FILM

Pásztor érkezésekor épp Klaus Mann Mefisztóját próbálják a színházban. (Micsoda véletlen: amikor Alföldi Róbert mandátuma lejárt és nem ő nyerte a pályázatot a Nemzeti élére, 2013-ban, az utolsó hetekben Alföldi Róbert, 10 darab előadás kedvéért, megrendezte Klaus Mann Mephistóját, pontosabban a regényből készített, kínos és agyonaktualizált adaptációt.) A darab rendezője azonban a próba alatt idegösszeomlást kap és ordenáré módon üvöltözni kezd. Elmondása szerint minden rosszért, ami történik a színház és környékén, a rendszer és az állam a hibás. Diktatúra van! Hiába mászkál tüntetésekre, csak könnygázt kap a szemébe, más nem történik.