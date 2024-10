Brit egészségügyi jelentés: a migráció egy év alatt 50 százalékkal növelte a HIV-fertőzöttek számát, és 15 éves csúcsra ért

A MailOnline által publikált jelentés szerint 15 éves csúcsra ért az AIDS kialakulásáért is felelősnek tartott HIV-fertőzések száma Nagy-Britanniában. A vírus terjedésének növekedésében az Angliába érkező migránsok nagy száma is szerepet játszik. Tavaly összesen 6008 új HIV-esetet regisztráltak, beleértve a korábban külföldön diagnosztizáltakat is, és ez 51 százalékos növekedést jelent.

Vágólapra másolva!

Az Egyesült Királyság Egészségügyi Biztonsági Ügynöksége (UKHSA) megállapította, hogy a HIV-fertőzöttek több mint fele korábban külföldön élt. Az esetek körülbelül 53 százalékát (3198) a tengerentúlon diagnosztizálták, ezek fele Kelet-Afrikában, 22 százaléka pedig a kontinens más részein született. További nyolc százalékuk Ázsiában, Latin-Amerikában vagy a Karib-térségben született. További 253 külföldön születettnél először Angliában fedezték fel a vírust az országba érkezésük után két éven belül. A legtöbbjüket röviddel Angliába érkezésük után ellátásban részesítették. A betegségről szóló éves jelentésében az UKHSA közölte, hogy a HIV-tesztek számának növekedése, valamint a fekete-afrikai heteroszexuálisok magasabb és tartós pozitív teszteredménye folyamatos átvitelre utalhat. Ezt a számot azonban befolyásolhatja a migrációs szokások változása, mivel a közelmúltban nagyon sok külföldön diagnosztizált HIV-fertőzött érkezett az Egyesült Királyságba.” A nettó migráció 685 ezer fő volt tavaly, ami enyhe csökkenést mutat a 2022-es 764 ezres csúcshoz képest. A migránsoknak az elmúlt évben kiadott 1,16 millió munka- és tanulmányi vízumából 263 ezret Afrikából érkezők kaptak. Az UKHSA jelentés arra is kitért, hogy 30 százalékkal nőttek a heteroszexuálisok körében kimutatott HIV-fertőzések – ez több mint háromszorosa az LMBTQ közösséghez tartozók körében tapasztalt növekedésnek. A heteroszexuális férfiaknál volt a legnagyobb a növekedés az új HIV-diagnózisok számában az elmúlt évben, 2023-ban több mint 600 eset volt, ami 36 százalékos növekedést jelent. A heteroszexuális nők körében kismértékű, de így is jelentős emelkedést tapasztaltak, közel 800 új esettel, ami 30 százalékos növekedés tavalyhoz képest. Az adatok azt mutatják, hogy az új fertőzöttek többsége etnikai kisebbséghez tartozókat érint. A Terrence Higgins Trust szexuális egészséggel foglalkozó jótékonysági szervezet szerint veszélybe került a kormánynak az a célja, hogy 2030-ra megszűnjenek az új HIV-pozitív esetek. Az új adatok szerint az etnikai kisebbségekhez tartozókra nagyobb veszélyt jelent a HIV-fertőzés, mint a lakosság egészére nézve. A melegek, biszexuálisok és más, férfiakkal szexelő férfiak közötti esetszám növekedés megtorpant. A romló adatok cselekvésre késztetnek, innovációra és új forrásokra van szükségünk” – nyilatkozta Richard Angell, a Terrence Higgins Trust vezérigazgatója. Több hatékony lépésre van szükség a heteroszexuálisok és az etnikai kisebbségekhez tartozó csoportok körében az új HIV-fertőzések megfékezése érdekében. A tesztelések fokozása, a gyógyszerekhez való hozzáférés javítása kulcsfontosságú. A HIV bárkit érinthet, ezért van szükség a rendszeres tesztelésre és óvszerhasználatra is. Ha a teszt pozitív, akkor a kezelés van olyan hatékony, hogy hosszú, egészséges életet várhat a fertőzöttekre” – jelentette ki dr. Tamara Djuretic, az UKHSA társvezetője.

A HIV károsítja az immunrendszer sejtjeit, és gyengíti a szervezet azon képességét, hogy a mindennapi fertőzésekkel és betegségekkel küzdjön. A vírus a fertőzött személy testnedvein keresztül terjed, mint például a sperma, a hüvely, a vér és az anyatej. Leggyakrabban védekezés nélküli szex útján terjed. A fertőzöttek számára nincs gyógymód a HIV-re, de az antiretrovirális terápia (ART) – amely megakadályozza a vírus szaporodását a szervezetben, lehetővé téve az immunrendszer öngyógyítását – a legtöbb ember számára lehetővé teszi az egészséges életet. Az AIDS (szerzett immunhiányos szindróma) név egy sor potenciálisan életveszélyes fertőzés és betegség leírására szolgál, amelyek akkor fordulnak elő, ha immunrendszert súlyosan károsítja a HIV. Azoknál azonban, akiknél korán diagnosztizálják a HIV-fertőzést, és elkezdik a kezelést, nem fog kifejlődni semmilyen AIDS-szel összefüggő betegség, és közel normális életet élnek.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!