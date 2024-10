Munkáspárti vezetők lobbiztak, hogy Taylor Swift királyi kíséretet kapjon londoni koncertjeire – ingyenjegy lett a jutalmuk

A brit főváros adófizetők pénzéből fenntartott rendőrsége azonban eleinte nem akarta megadni a 34 éves szupersztárnak a kék lámpás konvojt és a rendőri felvezetést a Wembley-stadionban tartott koncertjeire. Ez a „szolgáltatás” általában vezető politikusoknak és királyi személyeknek jár. Azonban Yvette Cooper munkáspárti belügyminiszter és Sadiq Khan londoni polgármester eredményesen lépett közben annak érdekében, hogy Taylor Swift esetében a kivétel erősítse a szabályt.

Mellesleg Harry herceg is sikertelenül próbálta visszaszerezni a neki járó rendőri védelmet, ám a belügyminisztérium ellen indított pert elvesztette. A Legfelsőbb Bíróság úgy döntött, hogy a herceg elvesztette a rendőri védelemhez való jogát, amikor lemondott királyi családban vállalt szerepéről.

Egyes források szerint egy héttel azután, hogy az énekesnő ellen merényletet terveztek – az éppen emiatt meghiúsult - bécsi koncertjén, édesanyja és egyben menedzsere, állítólag azzal fenyegetőzött, hogy

lemondják az Egyesült Királyságbeli augusztusi előadásokat, ha nem rendőri felvezetéssel kísérik a Wembley-be a lányát.

A kezdeti merev elutasítása azonban viszonylag gyorsan átváltozott engedélyezésbe. Állítólag Cooper belügyminiszter-asszony igyekezett azt hangoztatni, hogy a koncert lemondása gazdaságilag káros és kínos lenne.

A Munkáspárt vezetőit továbbra is heves bírálatok érik nem is annyira a rendőri védelem megadása, sokkal inkább ajándékadományok elfogadása miatt. S ezekbe az ajándékokba beletartoznak a Taylor Swift koncertekre szóló jegyek is.

Keir Starmer miniszterelnök és Sadiq Khan londoni polgármester is azok közé tartozik, akik belépőt kaptak a Wembley-be. Igaz, a miniszterelnök később felajánlotta, hogy visszafizeti az augusztusban elfogadott jegyek árát. John O'Connor, a londoni rendőrség korábbi parancsnoka szerint „a rendőrséget békén kell hagyni a műveleti döntések meghozatalának ügyében.”

A rendőrség független, döntései az egyes esetek fenyegetéseinek, kockázatainak és esetleges káreseményeinek és azok körülményeinek alapos felmérésén alapul”

– mondta a rendőrség szóvivője.