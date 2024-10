Terrortámadás volt a legnagyobb török hadiüzemnél

A támadás Turkish Aerospace állami tulajdonú repülőgépipari vállalat székhelyén történt, amely védelmi eszközöket, például vadászgépeket, helikoptereket és drónokat is gyárt. A cégnél 10.000 ember dolgozik. A Hürriyet című török lap meg nem erősített információi szerint egy taxi robbant fel a cég előtt. A török médiában megjelent fotókon két fegyveres egy férfi és egy nő látható az épület előtt, majd később az épületben, akiknél AKS típusú orosz gépkarabélyok voltak. Egy harmadik támadó állítólag a felrobbant taxiban vesztette életét. A másik két támadóról nem közölték a hatóságok, hogy lelőtték vagy őrizetbe vették őket. A török sajtóban teljes hírzárlatot rendeltek el.

Az épületben közvetlenül veszélyeztetett munkatársakat azonnal egy bunkerbe terelték. A katonai eszközöket gyártó cég láthatóan fel volt készülve ilyen típusú vészhelyzetekre. A TUSAS a világ hatvanadik legnagyobb hadiüzeme.

Ankara polgármestere, Mansur Yavaş az „X-en” kijelentette, hogy „mélyen megdöbbentette” a támadás.

Meggyőződésem, hogy a hatóságok a lehető leggyorsabban és legbiztonságosabban fogják végrehajtani az evakuálást. Utolsó leheletemig harcolni fogok a terrorizmus ellen”

- mondta a politikus. Recep Tayyip Erdogan török elnök azt mondta: „Ez egy aljas támadás volt, amely országunk túlélését, nemzetünk békéjét és védelmi képességeinket vette célba”. Egyúttal megfenyegette a támadás kitervelőit: „A véres kezeket le fogjuk törni”.

Törökországban az elmúlt időben mind az Iszlám Állam, mind a PKK (Kurdisztáni Munkáspárt) követett el terrortámadásokat.

Az, hogy női elkövető is volt a csoportban arra enged következtetni, hogy a PKK állhat a merénylet mögött, mivel a kurd terrorszervezetnek számos női tagja van.

A PKK-ról az Iszlám Állam elleni harcban lehetett pozitív híreket hallani, amikor halált megvető bátorsággal küzdöttek a terroristák rémuralma ellen. A kurd nők robbanóöveket viseltek és ezeket működésbe hozták, ha fogságba kerültek, megölvén magukat és az IS harcosait is.

A PKK azaz a Kurdisztáni Munkáspárt terrorszervezet 1978-ban jött létre, Abdullah Öcalan (harci neve Apo) vezetésével. Rendszeresen lecsaptak katonai és rendőri objektumokra, pokolgépet vagy lőfegyvert használva, nem kímélve a civileket sem. A kurd „peshmerga” (szabadságharcosok) ellen keményen felléptek nemcsak a török, hanem az iraki hatóságok is, mivel a támadások átnyúltak a határon is azokba a régiókba, ahol kurd kisebbség lakott. A PKK-t a török-görög viszály miatt Athén sokáig segítette pl., hamis útlevelek kiállításával és a PKK kiképzőtáborokat is üzemeltetett Görögországban.