Trágár szavaink és káromkodó kifejezéseink nagy része kapcsolódik szexuális töltetű vagy obszcén szavakhoz, kifejezésekhez és ez nem véletlen. Az agresszió és a szexualitás két olyan ösztönkésztetés, amelyek szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Ezt a szoros kapcsolódást megfigyelhetjük már az állatvilágban is: különböző stresszhelyzeteknél, amelyekre az egyik legismertebb megküzdési stratégia, az üss vagy fuss reakció a válasz, olyan állapotot okoz az állatoknál, amelynek velejáró fizikai tünete a genitális aktivitás is. Az aktivizálódott (nem szexuális izgalmi!) helyzetben lévő genitáliák „mutogatása” a hímek esetében egyfajta erőfitoktatást jelent, míg a nőstényeknél másképpen jelenik ez meg, az ő esetükben ez inkább egy felkészülés a hímek által potenciálisan okozott károk elkerülésére. Ez a szoros kapcsolódás, mint evolúciós maradvány az emberek esetében is megjelenik, ennek leghétköznapibb megnyilvánulása a káromkodás – az egyénben felgyülemlett agresszió és frusztráció így, ezzel a két ösztönkésztetés által összekapcsolódva egyfajta katarzisélményt tud nyújtani – a verbalitás szintjén. Olyannyira, hogy a káromkodásnak még a fájdalomcsillapító hatása is ismert: Richard Stephens és munkatársai kutatásukban arra az eredményre jutottak, hogy azok közül, hogy jeges vízben tartották a kezüket, azok, akik káromkodtak közben, több ideig bírták a jeges víz okozta fájdalmat.

Trágár szavak, mély érzelmek: Miért is káromkodunk? Fotó: Amr Bo Shanab / Connect Images / Connect Images via AFP)

A káromkodás tehát egyfajta szelepként működik: kienged abból a felgyülemlett frusztrációból, amit a mögöttes érzelmek, felgyülemlett agresszió okoz – közvetíti ezeket az érzelmeket és bár sért bizonyos normákat, mégis sok esetben társadalmilag (egyre inkább) elfogadott módon engedi megélni mindezt.

Bár egyre inkább igaz, hogy a káromkodás társadalmilag elfogadott, vannak, akik már észre sem veszik, de kötőszóként használnak egy-egy obszcén kifejezést, mégis érdemes odafigyelni arra, hogy mikor és milyen közegben használjuk ezeket:

a gyermekek egy bizonyos korban ugyanis kifejezetten fogékonyak a „csúnya” szavakra.

Négyéves kor körül jellemző, hogy a gyerekek szókincsében megjelennek bizonyos trágár szavak, ennek több oka is van: ez az az életkor, amikor már biztosan közösségi tapasztalataik is vannak, tehát, ha otthon nem is találkoznak káromkodással, az oviban biztosan lesz legalább egy olyan társuk, akik ezeket bemutatja számukra. A káromkodás és a trágár szavak pedig jellemzően a tiltott kategóriába tartoznak: tehát izgalmasak – ahogy az az érzelmi reakció is nagyon érdekes a gyerek számára, amit az óvónéni vagy a szülő ad, amikor az első csúnya szavak kicsúsznak a gyerek szájából. Az életkor abból a szempontból is releváns, hogy a négyéves gyermeket még éppen eléggé érdeklik az altesti funkciók: a kaki-pisi téma még a szobatisztulási fázis után is érdekes, pszichoszexuális fejlődésüket tekintve pedig mindenféle szexus és az egészséges gyermeki fejlődés szerint érdeklődnek a genitáliák és azok működése iránt. A káromkodásaink nagy része pedig – ahogy fent is olvasható – kifejezetten ezekre irányulnak.