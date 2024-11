A Washington Postban és több más lapban is közöltek szerint a Fehér Ház arra akarja rávenni Ukrajnát, hogy a 18 éves korukat betöltő fiatalokat is hívják be katonai szolgálatra. A január 20-án leköszönő Joe Biden elnök adminisztrációja az utolsó hivatali napjaiban is sürgeti Ukrajnát, hogy gyors ütemben növelje hadserege létszámát és a mozgósítási törvény átszabásával - 25-ről 18 évre csökkentse a mozgósítási korhatárt- lehetővé tegye még több fiatal hadra fogását.

A Biden-adminisztráció egy névtelenül nyilatkozó magas rangú tisztviselője elárulta, hogy a leköszönő demokrata kormány azt akarja, hogy Ukrajna a jelenlegi 25 évről 18 évre csökkentse a mozgósítási korhatárt, hogy bővítse a hadra fogható férfiak számát. A tisztviselő szerint Ukrajnának „az egyértelmű orosz létszámfölény” miatt több katonára van szüksége. Ukrajna jelenleg nem mozgósít és nem képez ki elegendő katonát ahhoz, hogy pótolja harctéri veszteségeit, képtelen lépést tartani Oroszország növekvő hadseregével. Washington már több mint 56 milliárd dollárnyi támogatást nyújtott Ukrajnának Oroszország 2022. februári inváziója óta, és gyors ütemben további milliárdokat küld Kijevnek, még mielőtt Biden elhagyja a hivatalát. A Fehér Ház most azon az állásponton van, hogy Ukrajna ugyan rendelkezik a szükséges fegyverekkel, de komoly mértékben növelnie kell csapatai létszámát. A Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsának szóvivője, Sean Savett kijelentette, hogy az adminisztráció továbbra is fegyvereket ad Ukrajnának, de az országnak leginkább emberre van szüksége. Készen állunk arra is, hogy növeljük kiképzési kapacitásunkat, ha megteszik a megfelelő lépéseket soraik feltöltésére” – mondta Savett. Az ukránoknak további kb. 160 ezer katonára van szükségük ahhoz, hogy lépést tudjanak tartani az oroszokkal és a harctéri szükségletekkel, de az amerikai kormányzat úgy véli, hogy valószínűleg ennél is több kellene. Pillanatnyilag több mint egymillió ukrán van egyenruhában. Zelenszkij ukrán elnöknek is többször a tudomására hozták a nyugati fővárosokban, hogy nem fegyverzettel, inkább az emberi erőforrásokkal van a probléma, állítják a kényes diplomáciai beszélgetések megvitatásához névtelenséget kérő európai tisztviselők. Az európai szövetségesek hangsúlyozták, hogy hamarosan tarthatatlanná válnak Ukrajna számára a hadműveletek az oroszországi Kurszk közelében. A kurszki helyzetet tovább bonyolította több ezer észak-koreai katona érkezése, akik segítenek Moszkvának az ukrán betörés során elfoglalt területek visszaszerzésében.

A január 20-án hivatalba lépő Donald Trump pedig kimondta, hogy gyorsan véget vet a háborúnak, és kérdéses, hogy az új republikánus kormányzat folytatja-e Ukrajna amerikai támogatását. Nincs egyszerű válasz Ukrajna súlyos emberi erőforrásainak hiányára, de a tervezett korhatárcsökkentés segítene” – mondta Bradley Bowman, a Demokráciák Védelméért Alapítvány igazgatója. „– Nyilvánvalóan nehéz döntés ez egy olyan kormány és társadalom számára, amely már annyit szenvedett az orosz invázió miatt.” Ukrajna lépéseket tett a besorozásra jogosultak körének bővítésére, de az erőfeszítések hiábavalónak tűnnek a sokkal nagyobb orosz hadsereg ellen. Áprilisban az ukrán parlament elfogadta, hogy 27-ről 25 évre csökkenti a sorozási korhatárt. Az akkor elfogadott törvények megszüntettek néhány korábban érvényes mentességet, és létrehozták az újoncok online nyilvántartását. Hozzávetőleg 50 ezer új fegyverre fogható embert vártak, ami messze elmaradt attól, amit Zelenszkij akkoriban szükségesnek mondott. Egyes ukrán vélemények szerint a korhatár csökkentését szorgalmazó kijelentésekkel a nyugati partnerek el akarják terelni a figyelmet megkésett fegyverszállításokról. Példaként hozzák fel, hogy Ukrajna túl későn kapott engedélyt nagy hatótávolságú fegyvereket használatára, amelyekkel Oroszország területére is lecsaphat. Az ukránok úgy látják, hogy a korhatár csökkentése nem helyettesítheti Oroszország előnyét a felszerelések terén. A hadkötelezettség érzékeny kérdés Ukrajnában. Oroszország saját létszámproblémái a háború korai szakaszában megakadályozták, hogy Moszkva teljes mértékben kihasználja előnyét. Az Egyesült Államok szerint az ukrán katonák hiányát már nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ám az ukránok jó részét már inkább az aggasztja, hogy a hadkötelezettség kor további csökkentése és ezzel a fiatal felnőttek kivonása a munka világából, megnehezíti a háború sújtotta ország gazdaságának talpra állását. A Biden-adminisztráció magas rangú tisztviselője szerint a kormányzat úgy véli, hogy Ukrajna optimalizálhatja jelenlegi haderejét azáltal is, hogy keményebb kézzel bánik a dezertálókkal és a szolgálat elől menekülőkkel.

